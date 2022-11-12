〈華邦電展望〉台中廠Q4減產3-4成 看好明年中需求回溫

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今 (12) 日舉辦家庭日，總經理陳沛銘表示，第四季需求確實很淡，台中廠啟動減產 3-4 成，高雄廠後續新產能拉升時間也會遞延；董事長焦佑鈞則認為，隨著庫存去化告段落，明年中市場需求可望浮現，期待下半年表現若非常好，明年還會是個好年。

焦佑鈞表示，疫情造成生活型態改變，推升消費者對電子產品需求，帶動 2020 年下半年到 2022 年上半年記憶體需求暢旺，而原先就預期隨著疫情趨緩，今年下半年需求會開始走下坡，但年初爆發俄烏戰爭，造成後續通膨等市場變化，導致下半年需求變動更戲劇化。

另一方面，焦佑鈞指出，也因先前缺貨時，系統廠擴大備庫存，扭曲過去 2 年供需狀態，如今供應順暢後，就將安全存貨水位往下調整，進而加重市場不景氣氛圍。

焦佑鈞進一步說明，過去 2 年的需求，是消費者真正需求、加上建立安全庫存的需求，現在下滑的需求則是消化存貨、及需求下降加總的結果，等到存貨調整結束，真正需求就會浮現，預期時間點落在明年中，但當真實需求反應時，也不會像過去 2 年疫情期間這麼多。

焦佑鈞說，對華邦電來說，今年前三季營運都非常好，明年上半年雖然可能差一些，但期待下半年若表現非常好，明年還會是個好年。

總經理陳沛銘也說，第四季確實需求很淡，10 月會是今年最淡的月份，在客戶拉貨放緩下，台中廠也啟動減產約 3-4 成，將人力等資源調至將全產能拉升的高雄廠，從品牌廠釋出的訊息看，預期市場需求可望在明年第二季回溫。

華邦電高雄廠預計今年底或明年 1 月，達月產能 1 萬片，採 25S 製程 DRAM，但受市況放緩影響，陳沛銘表示，產能達 2 萬片的時間點會稍微遞延半年，預計明年下半年進設備，2024 年開始量產。

至於美國對中國擴大半導體管制，焦佑鈞表示，對華邦電影響不大；陳沛銘則指出，原擔憂合肥長芯可能切入利基型 DRAM 市場，如今看來中國無法積極投資先進製程，對華邦電可望有長期好處。

