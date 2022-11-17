美股重點新聞摘要2022年11月17日

今日操盤前瞻

美股財報 (盤後)：輝達 (NVDA)、思科 (CSCO)

歐元區 10 月 CPI

美國 10 月營建許可、新屋開工、上周失業金數據

思科 Q1 業績強勁 上修全年財測 激勵盤後漲逾 4%

網路設備大廠思科 (Cisco) 周三 (16 日) 盤後公布 2023 會計年度第一季打敗分析師預期，並上調全年度財測，激勵盤後股價漲逾 4%。閱讀全文...

輝達 Q3 營收優預期 遊戲收入砍半 但資料中心動能強

輝達 (Nvidia) 周三 (16 日) 盤後公布上季營收年減 17%，但優於市場預期，低迷需求雖拖累遊戲營收減半，資料中心的穩定表現仍幫助挽回頹勢，為中國客戶研發的晶片替代產品，也助其彌補美國出口管制對整體營收的影響。閱讀全文...

美光將在明年減少記憶體晶片供應 計劃再削減資本支出

美光（Micron）周三（16 日）表示，由於 2023 年需求前景繼續走弱再加上庫存過剩，將減少記憶體晶片供應，此外也計劃進一步削減資本支出。閱讀全文...

紐約 Fed 總裁：金融風險不應影響央行利率決策

紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席威廉斯（John Williams）周三（16 日）表示，聯準會（Fed）在升息時應專注經濟目標，避免將金融穩定風險納入考慮範圍。此外他也依然認為，貨幣政策並非應對金融穩定風險的最佳工具，決策者應採取行動增強美國公債等市場的彈性。閱讀全文...

傳 PCAOB 審查中概股進展順利 有望解決美中長期爭端

路透周三（16 日）援引四名知情人士消息表示，美國監管機構在為期 7 周對在美上市中國股票的審計檢查進展順利，此為解決美中兩國長期爭端的關鍵一步。閱讀全文...