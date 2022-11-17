〈財報〉思科Q1業績強勁 上修全年財測 激勵盤後漲逾4%

網路設備大廠思科 (Cisco) 周三 (16 日) 盤後公布 2023 會計年度第一季打敗分析師預期，並上調全年度財測，激勵盤後股價漲逾 4%。

F2023 全年財測

調整後 EPS：3.51-3.58 美元 vs. 3.53 美元

營收：成長 4.5-6.5% vs. 5%

F2023 Q2 財測

調整後 EPS：0.84-0.86 美元 vs. 0.85 美元

營收：成長 4.5-6.5% (中值 134 億美元)vs. 132 億美元

調整後毛利率：63-64%

調整後營業利潤：31.5-32.5%

思科將 2023 全年營收成長率自先前預期的 4-6% 上修至 4.5-6.5%，調整後每股獲利也自 3.49 美元至 3.56 美元的預期範圍上修為 3.51 美元至 3.58 美元。財務長 Scott Herren 將上修財測歸因於「供應狀況舒緩」。

思科執行長 Chuck Robbins 透露，公司正在「調整某些業務的規模，減少某些領域的人力」。

財務長 Herren 受訪時表示，可能會裁員 5%。截至 7 月底，思科擁有 83300 名員工。儘管計劃裁員，思科仍預估本財年末的員工人數將與年初持平。

思科還計劃關閉一些未使用或未充分利用的辦公設施。Herren 說：「我們在全球各地有許多小型租賃辦公室，但這些已經不再需要。」

F2023 Q1(10/29 止) 財報關鍵數字 vs. Refinitiv 分析師預期

調整後 EPS：0.86 美元 (年增 5%) vs. 0.84 美元

營收：136 億美元 (年增 6%) vs. 133 億美元

淨利：27 億美元 (年減 10%)

調整後毛利率：63% vs. 64.7%，去年同期為 64.5%

儘管思科 Q1 業績數據超出預期，但隨著科技業迅速轉向雲端和訂閱軟體，逐漸不再購買實體盒裝產品，思科股價今年迄今下跌近 30%，同期 Nasdaq 指數下降 29%。

各部門表現

思科最大業務部門 Secure Agile Networks 營收年增 12%，報 66.8 億美元，該部門主要為資料中心網路交換器。

第二大部門 Internet for the Future 營收年減 5% 至 13 億美元，該部門包含思科 2021 年併購 Acacia 通訊公司之後，取得的路由光纖網路硬體。

Collaboration (協作方案) 部門營收年減 2% 至 11 億美元，該部門以 Webex 視訊會議軟體為主。

思科表示，產品營收年增 8%，而服務營收持平。就地區劃分，美洲營收年增 5%，歐洲、中東和非洲地區營收年增 11%，但亞洲持平。剩餘履約義務 (已支付但尚未交付的工作) 年增 3% 至 309 億美元。訂閱軟體營收年增 11%。

思科第一季買回庫藏股 5 億美元。