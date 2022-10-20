房貸利率飆升 美國9月成屋銷售降至10年新低

除了新冠疫情初期出現短暫下跌外，美國 9 月成屋銷售速度創下 2012 年 9 月以來最慢。

根據美國全國房地產經紀人協會 (NAR) 的調查，9 月二手屋銷量較 8 月下降 1.5%，經季節性調整後的年率為 471 萬套。

這代表銷售額連續第 8 個月下降。銷售額同比下降 23.8%。

急劇上升的房貸利率導致房市突然放緩。30 年期固定房貸平均利率現在剛剛超過 7%，而今年初還只有約 3%。這使得已經昂貴的住房市場變得更加難以負擔。

雖然銷售放緩，但庫存繼續下降。9 月底有 125 萬套待售房屋，較 2021 年 9 月下降 0.8%。按照目前的銷售速度，這相當於 3.2 個月的供應量。6 個月被認為是平衡的門檻。

NAR 首席經濟學家雲恩 (Lawrence Yun) 表示：「即使銷售疲軟，但由於庫存有限，仍有超過四分之一的房屋售價高於標價。」「目前的供應不足凸顯出與 2008 年至 2010 年的主要市場低迷時期的巨大對比，當時庫存水平是現在的 4 倍。」

供應緊張繼續給房價帶來壓力。9 月售出的成屋中位價為 38 萬 4800 美元，較 2021 年 9 月上揚 8.4%。為連續 127 個月的年度上揚。

然而，價格也在降溫。 9 月是連續第三個月價格下跌，符合季節性慣例。

不過，今年的跌幅更大，尤其是在低端市場，因庫存要少得多。價格在 10 萬美元至 25 萬美元之間的房屋較一年前下降 28.4%，而價格在 75 萬美元至 100 萬美元之間的房屋銷售額下降 9.5%。

房屋在 9 月的掛牌時間確實稍長，平均為 19 天，高於 8 月的 16 天和 2021 年 9 月的 17 天。

更高的房貸利率不僅嚇壞了潛在買家，也讓賣家處於觀望狀態，加劇了庫存緊縮。