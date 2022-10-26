房貸利率升破7% 美國上周購屋房貸申請量較一年前接近腰斬

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 的數據，上周房貸需求下降至一年前的近一半，因為利率達到 21 年來的最高水平。

總體而言，房貸需求處於 1997 年以來的最低水平。

購屋房貸申請較前周下降 2%，較 2021 年同周下降 42%。以年度比較，每周都在繼續上升，因為想要或有能力進入這個非常昂貴的房市的買家越來越少。

本周房貸再融資申請僅下降 0.1%，但這只是因為它們一開始就很低，比一年前下降 86%。根據 Black Knight 的資料，目前只有不到 15 萬名合格的借款人可以由如今的利率再融資中受益。

本周之初房貸利率略有下降，但目相較於年初 3% 左右，目前仍遠高於 7%。符合資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 6.94% 上升至 7.16%；自備 20% 頭款的點數從 0.95 下降至 0.88。

聯邦住房管理局 (Federal Housing Administration) 的貸款利率較低，首付要求較低，本周略有上升。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 表示，「雖然利率較高且整體申請活動較低，但 FHA 購屋申請略有增加，因為 FHA 利率仍低於傳統貸款利率。」

申請彈性利率房貸 (ARM) 的購屋者比例仍然很高，是今年年初的 4 倍多。ARM 提供較低的利率，但被認為是風險較高的產品。

高利率也對房價構成壓力。雖然房價仍高於一年前，但漲幅正在以創紀錄的速度放緩。購屋者也在重新考慮是否購買。普爾特集團 (Pulte Group) 周二 (25 日) 在其最新財報中公布了 24% 的取消率，並表示預計下一季的取消率會更高。