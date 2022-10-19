利率持續攀升 美國上周房貸需求降至25年新低

由於利率持續上升，連降 4 個月的房貸需求上周再降至 1997 年以來的最低水平。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 的數據，當周購屋者對房貸的需求下降 4%，較一年前同周下降 38%。經季節性調整後，住房貸款再融資申請較前周下降 7%。需求比一年前同周下降 86%。

可以從再融資中受益的借款人數量創歷史新低。在新冠疫情的前 2 年，利率低到絕大多數利率較高的借款人已經進行了再融資。

貸款餘額符合資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 6.81% 上升至 6.94%。這是 MBA 指數自 2002 年以來的最高比率。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 在新聞稿中表示，「今年利率攀升的速度和水平大大減少了再融資活動，並加劇了購屋市場現有的負擔能力挑戰。」「從新屋開工到房屋銷售，房市活動一直呈下降趨勢，與利率上升相吻合。」

由於潛在的購屋族難以買得起房子，考慮到更高的利率和高房價，現在更多的人轉向提供較低利率的彈性利率貸款 (ARM)。上周 ARM 的占比上升到所有申請量的 12.8%，這是自 2008 年 3 月以來的最高數字。

本周房貸利率進一步走高，《抵押貸款新聞日報》周二 (18 日) 發布的另一項讀數將 30 年鳥貸利率固定在 7.15%。

更高的利率和下降的買家需求，導致全美房屋建商協會指數的房屋建築商信心再次下降，目前處於負值區間，僅為 6 個月前的一半。