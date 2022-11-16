〈美股早盤〉美零售商Target財測黯淡 主要指數開低

美國大型零售商目標百貨（Target）上季獲利腰斬且預警年底購物季銷售差，引發市場對通膨恐殃及零售商關鍵商業季的擔憂，美股主要指數周三（16 日）開低，目標百貨早盤股價重挫近 15%。

截稿前，道瓊工業指數漲近 0.04%，那斯達克綜合指跌逾 100 點或近 1.1%，標普 500 指數跌近 0.5%，費城半導體指數跌近 2.9%。

美股開盤前美股指數期貨回吐漲幅，原因是投資人越來越擔心美國經濟體可能比先前認為的更脆弱，另外波蘭邊境發生飛彈襲擊事件，又讓投資人有理由暫停持續數日的股市漲勢。

波蘭日前遭飛彈擊中造成兩死，路透周三援引北約（NATO）知情人士消息報導，美國總統拜登對 7 國集團（G7）和北約夥伴表示，波蘭東部的爆炸是烏克蘭的防空導彈造成而非俄羅斯，拜登曾表示「飛彈不太可能是從俄羅斯發射」，消息一出後緩解大眾對衝突立即蔓延的擔憂。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）同日表示，波蘭的爆炸可能是由烏克蘭導彈引起的，但沒有跡象表明此為蓄意之舉，並表示俄羅斯是最終的責任所在，因為其仍在持續用導彈轟炸烏克蘭。

史托騰柏格說，波蘭事件發生時俄國在烏克蘭各地發動大規模的飛彈襲擊，雖然整起事件仍在調查中，但沒有跡象表明這是蓄意襲擊的結果，也沒有跡象表明這是「針對北約進攻性軍事行動」的結果，但很明確的是這並非烏克蘭的錯，俄國持續對烏克蘭進行非法攻擊有最終責任。

隨軍事衝突升級擔憂緩解，稍早避險資產的買盤消退，美元和日元雙雙走低，美元兌一籃子貨幣下跌 0.2%，目前美元已從 9 月底的高峰下跌近 6%，上周還創下自 2020 年新冠疫情初期以來兌 10 個主要競爭貨幣的最大跌幅。

值得注意的是，堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治（Esther George）再次提醒大眾注意經濟風險，她對 Fed 升息周期的「痛苦後果」發出警告，Fed 可能會發現，在不引發經濟衰退的情況下控制通膨越來越困難。

美國數據方面，美國 10 月消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）增幅雙雙超預期放緩，令投資人開始消化聯準會（Fed）將在 12 月放緩升息步伐的預期，但如今 10 月零售超預期加速，說明美國消費需求仍然十分強勁，更高的通膨可能卷土重來。

美國 10 月零售銷售月增率報 1.3%，高於預期的 1% 較前值 0% 大幅成長，當月核心零售銷售報 1.3%，遠高於預期的 0.4% 與前值 0.1%。而扣除汽車和汽油後的 10 月零售銷售報 0.9%，創今年 5 月以來新高，高於市場預期的 0.2%，前值為 0.6%。

其他消息方面，根據英國國家統計局 (ONS) 公布的最新數據顯示，英國 10 月消費者物價指數 (CPI) 年增率創下 41 年來新高，顯示出通膨並未停歇，英國央行（BOE）恐怕要承受更大的抗通膨壓力，並持續大幅升息。

數據顯示，英國 10 月 CPI 較去年同期增長 11.1%，超過英國央行 10.9% 的預測，並超出經濟學家平均預估的 10.7%，創下 1981 年 10 月以來新高，並較上月持續加速，並未放緩。若是扣除能源與食物價格，英國 10 月的核心 CPI 上漲年增率維持在 6.5%，與 9 月份一致。

截至台北時間周三（16 日）22 時許：

標普 500 日線圖。(圖片：鉅亨)

焦點個股：

目標百貨 (TGT-US) 早盤下跌 14.65%，至每股 152.75 美元

目標百貨（Target）上季財報憂喜參半，每股獲利報 1.54 美元，遠低於分析師預期的 2.13 美元，不過營收報 265.2 億美元，高於預期的 263.8 億美元。展望未來，目標百貨預估年底假日季的銷售額將會下降，並將當前季度的營業利潤率下調 50%，同時還將啟動成本削減計劃，目標每年省下多達 30 億美元資金。

勞氏 (LOW-US) 早盤上漲 3.87%，至每股 216.88 美元

家居裝修零售商勞氏 (Lowe"s) 上季財報表現出色，營收年增 3% 至 234.8 億美元、每股獲利報 3.27 美元，均優於分析師預期的 231.3 億和 3.10 美元。不過該公司將全年營收預期的上限由原本的 990 億美元調降至約 970 至 980 億美元間，另外還將可比銷售額的財測下修至持平至下降 1%，而今年稍早時它預計可比銷售額在下跌 1% 至上升 1% 間。

Grab(GRAB-US) 早盤上漲 2.4%，至每股 3.21 美元

Grab Holdings 周三 調升全年營收財測，因為東南亞對其叫車服務和食品配送的需求依然強勁。該公司表示，預計全年營收在 13.2 億美元至 13.5 億美元之間，高於之前預測的 12.5 億美元至 13 億美元之間，此外其對年度商品總量成長 (GMV) 的預測調升至 22% 至 25% 之間；它之前預測今年 GMV 成長率為 21% 至 25%。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月核心零售銷售月增率報 1.3%，預期 0.4%，前值 0.1%

美國 10 月零售銷售月增率報 1.3%，預期 1%，前值 0%

美國 10 月扣除汽車與汽油零售銷售月增率報 0.9%，預期 0.2%，前值 0.6%

華爾街分析：

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 董事總經理 Kiran Ganesh 表示，近期美國通膨回落和有關中國重新開放的討論一直是市場關心的焦點，不過股市走高的主因還是受美國數據方面傳出好消息所激勵，然而要讓通膨要回到目標水準恐怕沒這麼容易。

瑞穗銀行資深經濟學家 Colin Asher 預估，未來市場將出現更多波動。雖然通膨可能已經觸頂，但這並非意味數字正在迅速下滑，因此股市若出現走勢疲軟現象也不會太意外。