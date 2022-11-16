旅遊需求強勁 今年感恩節全美出遊人數有望達到達到近5500萬人

根據美國汽車協會 (AAA) 最新的預測，今年美國感恩節連假期間，預計全美出遊人潮將達到近 5500 萬人，有望創下過去 20 年來旅遊最旺的感恩假期之一。

根據 AAA 週二 (15 日) 發布的報告，約有 5,460 萬名美國人計劃在 (11 月 23 日至 27 日) 至離家 50 英里 (約 80 公里) 以外的地區旅行，較去年同期增加 1.5%，創下自 2000 年開始跟踪數據以來第 3 繁忙的感恩節節假，僅落後於 2005 年和 2019 年。

美國主要航空業者正在享受 3 年來最強勁的消費者需求，但也面臨擔心消費者可能因經濟衰退風險而削減旅遊支出，同時也面臨更高的燃油和工資賬單。

西南航空 (LUV-US) 先前公布財報時表示，該公司預測第四季營收將增加，主要受益於強勁的休閒旅遊需求；即使面對經濟擔憂，休閒旅遊需求並未顯示出緩解的跡象。

西南航空 CEO 喬丹 (Bob Jordan) 在財報聲明中表示，「雖然運能下降，我們目前預計營收成長趨勢將從 2022 年第 3 季到第 4 季連續改善。」該公司預計強勁的需求趨勢將持續到 2023 年，但警告其機隊利用率預計將受到整體產業機師短缺的限制。

美國航空 (AAL-US) 先前也表示，預計這種強勁動能將持續到假日季結束。預計第 4 季總營收將較疫情之前的三年前成長最多達 13%。它預測本季客運量將較 2019 年下降 5% 至 7%，並預計調整後每股獲利在 50 美分至 70 美分之間。