鉅亨美股雷達： 美將公布10月零售數據 大摩下修今年iPhone 14 Pro/Max出貨預測

美股重要看點：

美將公布 10 月零售銷售數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.792%。美股期貨週三 (16 日) 上升，道瓊期貨漲 0.16%，標普 500 期貨漲 0.14%，那斯達克 100 期貨漲 0.04%。

投資人持續消化通膨數據，以了解聯準會 (Fed) 政策動向。美國銀行最新調查顯示，高達 92% 受訪者預計，明年經濟成長將低於過往趨勢，同時通膨將高於水準。只有 7% 受訪者預計經濟成長和通膨都將低於趨勢水準。

此外，調查也顯示，77% 基金經理人預期明年全球經濟將陷入衰退，比例創下 2020 年 4 月 疫情初期高點約 90% 以來新高。目前，投資人的現金配置仍遠高於長期平均水準的 4.9%，達到 6.2%。

受訪者也預估，Fed 將等到核心個人消費支出物價指數 (PCE) 降至 4% 以下，才會停止升息。 近期數據顯示，美國 9 月核心 PCE 年增率為 5.1%。

熱門中概股周二 (15 日) 持續飆漲，帶動那斯達克中國金龍指數再度強勢大漲 7.78%。S3 公司董事總經理 Ihor Dusaniwsky 表示，如果看漲情緒持續下去，空頭回補的熱潮將繼續，推動此前看跌的交易員將今年賺取的利潤收入囊中。

俄烏戰爭方面，俄羅斯周二 (15 日) 對烏克蘭發動大規模空襲，美聯社報導，兩枚疑似來自俄羅斯的飛彈落入與烏克蘭接壤的波蘭東部村莊，導致兩人死亡，波蘭正在調查意外的起因，確認是否有必要啟動北大西洋公約第四條款，以要求各成員國開會緊急磋商。

正在印尼出席二十國集團 (G20) 峰會的美國總統拜登 (Joe Biden)，周三 (16 日) 與七大工業國 (G7) 和北大西洋公約組織 (NATO) 成員國就飛彈落入波蘭事件召開緊急會議，並在會後給出回應，認為飛彈不太可能是由俄羅斯所發射的。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 10 月核心零售銷售月增率 (%)，預估 0.5，前值 0.

美國 10 月零售銷售月增率 (%)，預估 0.9，前值 0

重要個股動態：

MoffettNathanson 分析師 Michael Morton 在電商軟體產業的報告中預期，電商滲透率的增長將維持歷史水準。他不認同電商滲透率已達顛峰的悲觀論點，但他在該產業中僅給予一家電商「優於大盤」的評級：亞馬遜 (AMZN-US)。

他將亞馬遜目標價設為 118 美元，並表示，亞馬遜最近對基礎設施和人員配置進行大量投資後，這電商巨頭正改善履行費用，從而推高獲利能力並降低資本密集度。

AMZN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

根據摩根士丹利 (Morgan Stanley)(大摩) 出具報告，因鴻海鄭州廠業務中斷，今年蘋果高階機型 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 出貨量料比原先預估還要低 600 萬支。

大摩分析師目前預估，蘋果本季出貨量將達 7900 萬支，較先前預期減少 600 萬支，降幅為 7%，出貨缺口主要歸咎於本月初疫情爆發，導致 iPhone 產能受到影響。蘋果也坦承，生產中斷可能導致交貨延遲與出貨量下滑。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 特斯拉 (TSLA -US)

美國權威雜誌「消費者報告」(Consumer Report) 周二 (15 日) 公布年度可靠度調查報告，結果顯示，特斯拉等品牌的電動車，以及多家車廠的全尺寸皮卡 (pickup)，都排名後段班。

電動車特斯拉 (TSLA-US) 排名爬升四位，在 24 個品牌中以 40 分排第 19 名。報告指出特斯拉車款有問題的地方，包括車身硬體、轉向 / 懸吊、塗料和飾板，以及氣候系統。

特斯拉周二 (15 日) 在其官網上表示，已將所有 Model 3 和 Model Y 車輛的交車等待時間縮短至至少一周。