波蘭邊境城市疑遭俄國飛彈擊中 考慮啟動北約第四條款

俄羅斯周二 (15 日) 對烏克蘭發動大規模空襲，美聯社報導，兩枚疑似來自俄羅斯的飛彈落入與烏克蘭接壤的波蘭東部村莊，導致兩人死亡，波蘭正在調查意外的起因，確認是否有必要啟動北大西洋公約第四條款，以要求各成員國開會緊急磋商。

根據美聯社，一名美國資深情報官員透露，有俄羅斯飛彈落入波蘭東部，導致兩位公民喪命。

波蘭證實，距離烏克蘭邊界僅 6 公里的東部村莊 Przewodow，有兩人死於爆炸，但未點名是俄羅斯所為，也未答覆爆炸的起因。波蘭總理莫拉維茨奇 (Mateusz Morawiecki) 召集國家安全和國防事務委員會，召開緊急會議。

美國和西方盟國表示，正在調查這起事件，但無法證實是俄國飛彈所為。白宮證實，美國總統拜登已和波蘭總統杜達 (Andrzej Duda) 通話，美國國防部長 Lloyd Austin 也和波蘭防長通話。

歐盟理事會 (European Council) 主席米歇爾 (Charles Michel) 表示，他周三將召開合作會議，由印尼參加 G20 高峰會的歐盟領袖會商。米歇爾表示，他已和波蘭總理通話，保證歐盟團結一致支持波蘭。

俄國國防部否認此事，並表示有關飛彈落入波蘭境內的報導，是蓄意挑釁的行為。

波蘭政府發言人穆勒 (Piotr Muller) 表示，政府正在確認是否需要依據北約第四條款，啟動程序。該條款要求成員國承諾「當北約成員國在領土完整、政治獨立或安全受到威脅時，在任何一個成員國的提議下，北約各國將進行緊急磋商。」

穆勒並透露，波蘭部分軍事單位已經升高防禦層級。

路透報導，兩名歐洲外交官員透露，因應波蘭依據公約第四條款提出的要求，北約大使周三 (16 日) 將開會緊急磋商。

其中一名外交官員說，北約將謹慎行事，目前還需要一些時間，確認事件確切的發生經過。

地緣政治緊張的消息，刺激黃金期貨周二轉漲，美股一度翻黑，歐元走軟。