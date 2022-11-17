【袁志峰專欄】國藥控股(1099), 上日收市$17.28

今日推介 - 國藥控股 (1099), 上日收市 $17.28

1) 股市前景

周三港股跟隨 A 股回吐，跌幅温和，成交減少。南向資金恢復高額淨買入，主要買入騰訊 (700)、沽出美團(3690)。騰訊季度業績符合預期，分派美團(3690) 股份屬意外驚喜。阿里 (9988) 及網易 (9999) 今日將公布三季度業績。筆者仍然看好港股年底前表現，估計恒指可升穿 19000 點，回調是買入機會，17500 點應有技術支持。

今天推介是國藥控股 (1099) — (1) 9 月末默沙東與國藥集團聯合宣佈，前者將其研發的抗新冠病毒口服藥物的經銷權和獨家進口權授予國藥集團，同時雙方將評估技術轉讓的可行性，以便該藥物在中國境內生產、供應和商業化。(2) 今年首 9 個月收入及盈利同比增長 6.6% 及 2.7%，每股盈利為 1.88 元人民幣。(4) 現價對應歷史市盈率 6.2 倍，市淨率 0.74 倍，股息率 5.0 厘，估值吸引。建議買入，目標價 19.0 元，止損價 16.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指低開 174 點，早段曾倒升 71 點，隨後震盪走低，午後最多曾跌 311 點，尾市反彈，收報 18256 點，跌 86 點或 0.5%。成交額按日跌 16% 至 1733 億元，10 月份日均成交額 1045 億元。港股通南向資金淨買入 43 億元，盈富基金 (2800)、騰訊(700) 及恒生國指 ETF(2828)錄得 18.8、15.1 及 8.5 億元淨買入。美團 (3690) 及碧桂園服務 (6098) 錄得 11.9 及 3.4 億元淨賣出。11 月以來累積淨買入 406 億元，10 月淨買入 738 億元。

藍籌股 33 升 40 跌。百威亞太 (1876) 及周大福 (1929) 漲逾 4%，為升幅最大藍籌。長江基建 (1038) 及中國宏橋 (1378) 升逾 3%。中國聯通 (762) 及長實集團 (1113) 升約 2%。碧桂園 (2007) 及碧桂園服務 (6098) 跌逾 15% 及 12%，為跌幅最大藍籌。其次是龍湖集團 (960) 及吉利汽車 (175) 跌逾 5% 及 4%。華潤置地 (1109)、中國人壽(2628)、恒生銀行(11)、海底撈(6862)、蒙牛乳業(2319)、舜宇光學(2382) 及石藥集團 (1093) 跌逾 2%。

恒生科指跌 0.2%，收報 3805 點，成份股 12 升 18 跌。大型科技股漲跌不一，網易 (9999) 及騰訊 (700) 升逾 3% 及 2%，美團 (3690)、小米(1810) 及京東 (9618) 跌 2%-3%。商湯 (20) 及萬國數據 (9698) 升逾 12% 及 9%，為升幅最大成份股。嗶哩嗶哩 (9626) 升逾 6%。京東健康 (6618)、平安好醫生(1833) 及阿里健康 (241) 升 3%-6%。瑞聲科技 (2018) 及明源雲 (909) 跌逾 9%，為跌幅最大成份股。小鵬汽車 (9868)、蔚來(9866) 及理想汽車 (2015) 跌逾 4%-7%。眾安在線 (6060) 及金蝶國際 (268) 跌逾 3%。

板塊方面，内房、物管、手機零件、電動車及汽車、鋰電池、家電、中資券商及鋼鐵股跑輸大市，跌幅居前。雅居樂 (3383)、旭輝控股(884) 及新城發展 (1030) 跌 13%-23%。融創服務 (1516)、旭輝永升服務(1995) 及世茂服務 (873) 跌 12%-14%。瑞聲科技 (2018) 跌逾 9%。吉利汽車 (175) 及長城汽車 (2333) 跌逾 4% 及 3%。天齊鋰業 (9696) 及贛鋒鋰業 (1772) 跌逾 6% 及 2%。國美零售 (493) 及海爾智家 (6690) 跌逾 6% 及 2%。中信証券 (6030)、中金公司(3908) 及海通證券 (6837) 跌 3%-4%。鞍鋼 (347) 及馬鋼 (323) 跌逾 4%。

遊戲、線上醫療、教育及燃氣股逆市上升，漲幅居前。心動公司 (2400)、中手游(302) 及創夢天地 (1149) 漲逾 17%、10% 及 6%。新東方在線 (1797)、中教控股(839) 及希望教育 (1765) 升 3%。新奥能源 (2688) 及華潤燃氣 (1193) 升 2%。

周三上証指數平開，早段曾升 0.4%，隨後輾轉回落至收盤，午後最多曾跌 0.6%， 收報 3119.98 點，跌 0.45%。深証成指跌 1.0%，科創 50 指數跌 1.5%。滬深兩市總成交約 9400 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 1200 億元。滬深股通北向交易淨買入 10 億元，11 月以來累積淨買入 352 億元，10 月淨賣出 573 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

人民網刊出評論文章提到深度挖掘電子遊戲產業價值機不可失。文章稱，從日韓加澳等多個國家紛紛加快布局電子遊戲產業，到歐洲議會最新通過重視發展電子遊戲產業的決議，事實證明電子遊戲早已擺脫娛樂產品的單一屬性，已成為對一個國家產業布局、科技創新具有重要意義的行業。這值得重視和深度挖掘其潛在的價值。(信報)

內地 10 月 70 個城市房價按年跌幅繼續擴大，續創 2015 年 8 月以來最大，且為連續第 6 個月下跌。路透根據國家統計局公布數據測算，10 月 70 個大中城市新建商品住宅價格指數按年跌 1.6%；按月則跌 0.3%。(信報)

4) 個股訊息

騰訊 (700) 公布，以非國際財務報告準則計，截至 9 月底止第三季盈利 322.5 億元，按年升 1.6%。期內，收入 1400.9 億元，按年下跌 1.6%。騰訊同時宣布以實物分派美團 (3690) 股份作為特別中期股息，合資格股東持有每 10 股股份獲發 1 股美團 B 類普通股。(信報)

雅居樂 (3383) 公布，以先舊後新方式配售 2.95 億股，佔擴大後股本約 7%；配售價每股 2.68 元，較周二收市價 3.26 元折讓 17.8%，集資 7.91 億元，淨額 7.83 億元。(信報)

據港交所權益披露資料顯示，國美零售 (493) 於本月 11 日被主要股東黃光裕，在場內減持約 4.05 億股，每股平均價 0.1259 元，套現 5104.45 萬元。完成交易後，黃光裕在國美零售的持股比例由 40.32% 降至 39.19%。(信報)



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