台新金控承諾淨零 認真永續獲肯定 連六年摘台灣百大永續典範企業獎

由臺灣永續能源研究基金會主辦的「GCSA 全球企業永續獎」暨「TCSA 臺灣企業永續獎」,今 (16) 日盛大舉辦頒獎典禮,揭曉年度獲獎名單,台新金控推動永續發展獲肯定。除連續六年榮獲「臺灣百大永續典範企業獎」並五度獲得「企業永續報告書獎 - 白金獎」,本屆共囊獲五項永續大獎。

台新金控總經理林維俊表示,今年適逢台新三十週年,以認真的精神持續推動精進永續各面向。台新身為專業金融機構,肩負著引領企業朝永續經營發展的關鍵角色,近年來積極回應氣候變遷議題,持續參與多項國際永續倡議。2021 年率先加入成為「臺灣淨零排放協會」的創始會員,並自主訂定 2030 年辦公室據點淨零排放、2050 年全面淨零排放承諾。今年更主動承諾及設定科學基礎減量目標 (Science-based Target, SBT),獲科學基礎目標倡議組織審核目標通過,力行投融資減碳管理,以實際行動回應低碳、淨零排放願景。

林維俊補充,全球暨臺灣企業永續獎係由臺灣永續能源研究基金會主辦,是臺灣重要永續相關獎項。台新金控除在今年企業永續綜合績效部分,獲頒臺灣百大永續典範企業獎等多項獎項。值得一提的是,台新長期致力於資訊安全,提供民眾便利可靠的數位金融體驗,本 (11) 月初更成為首家金融機構與法務部調查局簽署「資安聯防合作備忘錄」,相互分享資安情資進而強化防禦,若台新遇資安事件時,調查局可提供溯源查處及防護建議,進而保護客戶資產。本次獲頒「資訊安全領導獎」肯定台新在資安方面的努力,實屬意義非凡。此外,台新銀行秉持創新成長的精神,以完善的數位歷程資料庫為基礎,搭配即時個人化溝通平台,透過整合式經營思維規劃多樣化的客戶金融旅程,不僅有效預測客戶需求,更翻轉了客戶與銀行的互動模式,從過往的主動式溝通轉變為互動式溝通,使台新成為客戶最貼心的次世代金融夥伴,為此獲頒「創新成長領袖」獎項。

面對全球氣候變遷議題,台新認為沒有人是局外人,除了自身力行減碳、落實責任授信、責任投資之外,更需要持續推動永續與民眾生活的結合,讓全民有感並樂於參與,人人都可以 From Zero to Hero 成為化解氣候危機的英雄。台新除攜手重量級的策略夥伴推出永續系列活動,也在 Richart Life App 成立綠生活專區,邀請客戶與民眾共同將永續精神落實在民眾的食、衣、住、行的各個面向。未來,台新金控將持續依循國際 ESG 發展趨勢,積極落實企業永續以及 ESG 各面向的推動,深化永續金融及氣候議題揭露的推展與落實,致力成為投資融客戶及社會大眾的永續智慧好夥伴。