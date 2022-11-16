樂迦再生竹北廠明年初動工 切入CAR-T細胞治療領域

樂迦再生 (6891-TW) 今 (16) 日宣布，竹北廠預計明年初動工、2025 年完工，將是全台最大細胞治療工廠，提供 CAR-T 與細胞治療相關的委託開發與生產製造服務(CDMO)，目前正與多家業者接洽中，未來不排除爭取國際訂單。

執行長林世嘉指出，樂迦今年 7 月成立 CAR-T 製程開發團隊，並延攬醫師張裕享擔任醫療長。張裕享多年前就投入細胞治療領域，並花三年時間發明全新的 CAR 並申請 CAR-T 專利。

林世嘉說，傳統血癌治療方法，患者可能需要一輩子接受治療，而近年興起的 CAR-T 療法，針對適應症僅需一次療程，將能有高機率治癒白血病、淋巴瘤或骨髓瘤等，也讓 CAR-T 療法被視為突破性療法。

根據歐洲骨髓移植學會資料顯示，每月登記 CAR-T 細胞治療件數超過 3000 人次；台灣 2020 年資料指出，每年急性淋巴性白血病 (ALL) 及非何杰金氏淋巴瘤 (Non-Hodgkin lymphoma) 的新發個案約有 3000 人。此外，2020 年 CAR-T 細胞治療藥物市場規模 11 億美元，預計 2031 年將可高達 218 億美元。

樂迦目前在汐止設立先導工廠，並通過台灣 TFDA 和多項臨床試驗及細胞治療認證，提供細胞治療相關產品的委託開發與生產製造服務 (CDMO)，並具備基因修飾細胞 (CAR-T 和 iPSCs 細胞 )、免疫細胞 (NK、DC、CIK 細胞) 與幹細胞 (骨髓幹細胞、脂肪幹細胞、臍帶血幹細胞與纖維母細胞) 等技術。

此外，獲准於新竹生物醫學園區打造符合國際標準的 PIC/S GMP 細胞工廠，預計 2025 年正式啟用，將會成為台灣最大細胞治療工廠。