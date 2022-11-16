明年線上廣告成長放緩 大摩下修Alphabet、Meta股票目標價

摩根士丹利分析師周二 (15 日) 在報告中下調對臉書母公司 Meta Platforms (META-US) 和谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 的股票目標價。

他們將 Meta 目標價自每股 105 美元下調至 100 美元，將 Alphabet 的目標價從每股 125 美元下調至 120 美元。

摩根士丹利此回下調是因該投行認為，眼見第三季業績疲弱且不確定性仍高之後，2023 年宏觀電商和線上廣告成長將放緩。

「第三季各家財報透露出，宏觀廣告市場疲軟的跡象持續增加，19 家企業中有 14 家第三季廣告營收不是遜於預期，就是發佈成長放緩的財測。」分析師寫道。

「更甚者，電商對推動網路廣告產業的重要性 (42% 網路廣告來自電商的民生消費品)，加上我們下修亞馬遜零售營收成長的預期 (因亞馬遜財測放緩)，這些都說明風險進一步惡化。」

他們補充，財報發布之際，美國通膨仍居高不下，企業成本壓力上升，而摩根士丹利美國宏觀團隊預計 2023 年實際 GDP 增長率為 0.5%。因此，公司已將 2023 年美國線上廣告和電商宏觀預估下調 4% 至 5%，現在模組預期線上廣告和電商成長 5% 至 6%。

然而，分析師承認，大型科技業似乎也對應環境放緩而做出調整。他們持續看好亞馬遜和 Alphabet。