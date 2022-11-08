跌得夠深！分析師：即使3年成長掛零 Meta內部投資報酬率仍達25%

Itau BBA 分析師認為，即使出現一些中斷，Meta Platforms (META-US) 也能帶來巨大投資回報。

Meta 投資者今年宛如坐雲霄飛車，迄今股價大跌 72%，遠遜於美股大盤。

由於線上廣告環境疲弱，Meta 10 月底公布第三季收益令人失望，華爾街對該公司的 Reel 短影片和元宇宙過渡階段更加擔憂。

然而，Itau BBA 分析師 Thiago Alves Kapulskis 將 Meta 股票評級自「符合市場表現」上調至「優於市場表現」，且將該股 12 個月的目標價定為 102 美元。

他認為，Meta 可為股東帶來可觀的投資回報，即使該公司持續遭受問題衝擊。

Kapulskis 在研究報告中寫道：「雖然我們已經看空該股一年以上，但現在的股價反映出極其看跌的情況，這使得該股至少值得買進一小部位 (或許中等規模)。」

該分析師補充，即使 Meta 營收成長放緩，但 Meta 股票回報率也會是正值。

他預測，倘若 Meta 在 2023 年至 2026 年的複合營收年成長率為 17% (已較 2016 年至 2019 年期間下降)，該股 3 年的內部投資報酬率 (IRR，一筆投資可產生的年度成長率) 達 62%。

他補充，就算該段期間的複合營收年成長率為 0，Meta 仍可實現 25% 的 IRR。「即使業務有部分中斷，IRR 依舊非常甜美。」

蘋果 (AAPL-US) iOS 的新隱私政策衝擊了 Meta 在內多家仰賴數位廣告的企業。該分析師表示：「若 Meta 管理層能降低成本，且公司僅一定程度上受蘋果和抖音影響，而非完全受影響，那麼 Meta 3 年後可望實現 IRR 62%。」

Meta 股價周一 (7 日) 上漲 6.53% 至 96.72 美元，係因《華爾街日報》報導，Meta 計劃本周啟動大規模裁員。

根據 FactSet 調查的 54 位分析師，其中 59% 將 Meta 評為「買進」，而 35% 建議「續抱」，有 6% 認為該「賣出」。