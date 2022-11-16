巴菲特第三季除了購買台積電以外，還買了哪兩檔個股?

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 10 分)：

■道瓊指數：上漲 115 點，漲幅 0.34% 至 33720。

■那斯達克 100 指數：上漲 48.00，漲幅 0.40% 至 11952.25。

■標普 500 指數：上漲 14.50，漲幅 0.36% 至 4014.00。

【今日總經數據】美國零售銷售數字、歐洲央行行長拉加德發表談話。

二、美股盤前關注重點

1. 川普宣布競選 2024 年美國總統：昨日川普在佛羅里達州的海湖莊園宣布期將參選 2024 年美國總統大選，據報導，川普已提交申請文件，確定其有資格在 2024 年競選總統，在昨晚一小時的演講中，川普表明要再次讓美國偉大的口號。(延伸閱讀：美股 ETF 怎麼選？投資人最愛的 TOP8 美股)

2. 巴菲特在第三季度持股：在最新巴菲特遞交的 13F 文件中，巴菲特除了收購價值 41 億美元約 6000 萬股的台積電股票，另外也在第三季購買了 580 萬股的路易斯安那太平洋 (LPX.US) 和價值 1280 萬美元，約 43.3 萬股的傑富瑞金融集團。

3. 輝達 (NVDA.US) 季報：輝達將於今晚盤後發布 Q3 季報，受惠於巴菲特在第三季購買 41 億美元的台積電股票，帶動昨晚晶片類股普遍收漲；而除了巴菲特以外，近期美國銀行也表明輝達、KLA 以及 AMD 等晶片類股極具吸引力；高進入門檻再加上未來電動車以及人工智能的大趨勢，再加上預期公有雲的需求在 2026 年將增加兩倍，因此看好晶片類股。

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4. 目標百貨 (TGT.US) 季報：目標百貨將於今晚盤前發布 Q3 季報，今年以來，零售業普遍面臨著清庫存的問題，但昨日零售巨頭沃爾瑪繳出亮眼的季報，食品雜貨市場份額增長再加上庫存狀況的改善，讓第三季度營收增長超出市場預期，也帶動相關類股目標百貨以及好市多上漲。隨著假期促銷活動越來越多，就最新的 CPI 數據顯示，9 月服裝指數下滑 0.3% 後，10 月在下滑 0.7%。整體產業價格加速下滑，顯現零售商希望透過促銷來刺激年底購物旺季，以及清理庫存。目前市場預期第三季季度收入為 26.4B (YOY +2.9%)，EPS 預估為 2.18 美元 (YOY -28.1%)。。

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