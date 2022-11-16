美股重點新聞摘要2022年11月16日

今日操盤前瞻

美國 10 月零售銷售、工業生產

美股財報 (盤前)：目標百貨 (TGT)、勞氏公司 (LOW)

彭博：蘋果準備向位於亞利桑那州的工廠採購晶片 可能是台積電

蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 近期表示，公司準備從亞利桑那州一家還在建設中的工廠採購晶片，以減少對亞洲晶片生產的依賴，而根據彭博分析，這座工廠可能就是目前正在興建中的台積電晶圓廠。閱讀全文...

波蘭邊境城市疑遭俄國飛彈擊中 考慮啟動北約第四條款

俄羅斯周二 (15 日) 對烏克蘭發動大規模空襲，美聯社報導，兩枚疑似來自俄羅斯的飛彈落入與烏克蘭接壤的波蘭東部村莊，導致兩人死亡，波蘭正在調查意外的起因，正在查證是否有必要啟動北大西洋公約第四條款，以要求各成員國開會緊急磋商。閱讀全文...

Fed 研究：美債流動性有所下滑 需保持謹慎

紐約聯準銀行研究員 Michael J. Fleming 和 Claire Nelson 週二 (15 日) 發布一份研究報告指出，今年美國公債流動性有所下滑，相關監管單位和業內人士仍有理由保持謹慎。閱讀全文...

特斯拉縮短 Model 3 和 Model Y 交車等待時間

特斯拉 (TSLA-US) 周二 (15 日) 在其官網上表示，已將所有 Model 3 和 Model Y 車輛的交車等待時間縮短至至少一周。閱讀全文...