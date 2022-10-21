通用汽車和福特要用財報證明業績和景氣依舊不錯

通用汽車 (GM-US) 和福特汽車 (F-US) 希望下周的財報能夠讓持懷疑態度的投資人相信，它們長達十年的努力已經成功地從美國經濟衰退周期中解脫出來。

華爾街懷疑，由於美國利率上升、油價上漲以及美國、歐洲和中國經濟放緩，消費者需求受到打擊，這兩家公司的 2022 年獲利預測都可能低於預期，或者明年表現不佳。

Berenberg 分析師在報告中寫道：「即使今年至今汽車需求並未出現顯著下降，但 2023 年似乎越來越有可能出現疲弱。」

通用汽車將於下周二 (25 日) 公布財報，福特定於周三 (26 日)，它們都已警告投資人，由於供應鏈和物流混亂，第 3 季業績將低於預期。華爾街投資人已經迫不及待地對汽車需求最終進入延遲已久的周期性衰退表達謹慎態度。

福特於 9 月 19 日表示，第 3 季獲利將受到供應鏈混亂和零件成本通膨的打擊，而二手車零售商 CarMax (KMX-US) 於 9 月 29 日警告需求疲軟，自此之後主要汽車製造商和汽車經銷商集團的股價一直在下滑。

福特股價自發出警告以來已下跌 19%，在 1 月 13 日觸及 52 周高點之後至今已下跌一半以上。自 9 月 19 日之後，通用汽車股價下跌 19%。本月跌破 2010 年破產後重新 IPO 價格 33 美元。

全球市值最高的汽車製造商特斯拉 (TSLA-US) 股價周四 (20 日) 下跌，該公司警告可能無法實現將汽車交車量增加 50% 或更多的全年目標。

摩根士丹利分析師喬納斯 (Adam Jonas) 在報告中寫道，「先是福特，然後是 CarMax，然後是特斯拉。第 3 季應該會看到更多未達標和疲軟前景。先不要認為我們是多頭。」

到目前為止，通用和福特都還沒有下修全年獲利預期。兩家公司高管都表示，需求依然強勁，庫存仍遠低於過去。緊縮的庫存使底特律汽車製造商仍能削減用於折扣和行銷的資金。

通用汽車北美業務負責人卡萊爾 (Steve Carlisle) 周三 (19 日) 表示，該汽車製造商在經銷商處只有大約 20 天的庫存車輛，而在疫情之前，庫存量高達 90 天。

他指出：「我們對今年底前業績持樂觀態度。」「從銷售的角度來看，第 3 季表現非常好。我們很樂觀，但變數仍多。」