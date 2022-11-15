〈財報〉蝦皮母公司Q3營收優於預期 盤前漲逾20%

蝦皮母公司冬海集團周二（15 日）美股盤前公布 2022 會計年度第三季財報，雖然其電商部門營收成長被遊戲業務 Garena 有史以來最大銷售下滑抵銷，第三季經調整後稅前息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）虧損擴大，但仍優於分析師預期。此外，該公司總營收年增近兩成、經調整後每股虧損均較分析師預期的佳，提振美股盤前股價大漲逾 20%。

截稿前，冬海集團 (SE-US) 盤前股價上漲 20.96%，每股暫報 55.40 美元。該股今年迄今已累積下跌 80%，前一交易日下跌 7.34%，至每股 45.80 美元。

冬海集團第三季（截至 9/30）財報顯示，營收年增 17.4% 至 31.6 億美元，優於分析師普遍預期的 30 美元，去年同期為 26.9 億美元；經調整後每股虧損 0.66 美元，優於分析師普遍預估的每股虧損 1.09 美元；第三季淨損約 5.69 億美元，去年同期淨損為 5.7 億美元。

該公司第三季經調整後 EBITDA 從去年同期的 1.655 億美元擴大至 3.577 億美元，不過好於分析師預估的 4.574 億美元。

值得注意的是，冬海集團遊戲部門 Garena 營收下滑 19% 至 8.93 億美元，創有史以來最大降幅，反映出熱門手機遊戲《Free Fire》的人氣退燒，而電商部門蝦皮（Shopee）上季銷售額勁增 32.4% 至 19 億美元。

展望未來，冬海集團將 Garena 的全年預訂量預測下調至 26 億至 28 億美元，低於先前預估的 29 億至 31 億美元，此為該公司首次下修 Garena 的全年預訂量。

外媒分析指出，冬海集團和同行 Grab Holdings(GRAB-US)、GoTo Group 今年股價都大跌，主因是這些公司都在應對經濟放緩、利率上升和通膨加速的局面，3 家公司都處在虧損狀態。此外，東南亞網路經濟成長放緩表明，即便是新興數位市場也無法避免經濟逆風的影響。

先前有報導稱，冬海集團為應對更具挑戰性的市場，在過去 6 個月內裁員約 7 千人，暫整體員工數的 10%。另外，該公司還關閉在印度、歐洲和拉丁美洲市場業務，以削減成本實現正現金流。