晶片採購成本太高 通用汽車旗下Cruise自主研發車用晶片

通用汽車 (GM-US) 高層周二 (13 日) 向路透表示，旗下自動駕駛部門 Cruise 已成功開發出自駕車用晶片，預估會在 2025 年前部署，目標是降低成本並擴大銷量。

Cruise 硬體工程負責人 Carl Jenkins 向路透表示，因公司採購數量較小，在與供應商談判的過程中缺乏優勢，因此決定自主研發客製化晶片，以降低採購成本。

Jenkins 說：「兩年前，我們花了很多錢從一家知名供應商那裡購買 GPU，因為購買量較小，我們完全無法進行談判，所以我想說，『好吧！我們必須掌握自己的命運。』」

Cruise 執行長 Kyle Vogt 周一 (12 日) 表示，客製化晶片將為旗下全電動自駕車款「Cruise Origin」提供動力，使成本掌握度在 2025 年前達到最佳狀態，朝向個人自駕車普及化的目標前進。

Jenkins 拒絕說明晶片研發項目的投資規模，僅稱可透過擴大生產來支應項目支出，他並表示，目前公司已開發出 4 種自研晶片，分別是名為「Horta」的運算晶片、負責處理感測器數據的晶片「Dune」，第 3 款晶片將應用於雷達，但未提供名稱，最後一款會在之後公布。

Cruise 晶片開發負責人 Ann Gui 解釋，Horta 晶片是基於 Arm 處理器架構，因為這是公司兩年前啟動開發作業時所能使用的，但公司正在密切關注另一架構 RISC-V，因為它是開源架構，也有其他好處。

Gui 還透露，Cruise 正在和亞洲一家晶片商合作，進行客製化晶片的量產作業，但沒有透露是哪間公司。

Gartner 分析師 Gaurav Gupta 表示：「為了加強對產品開發和供應鏈的掌握度，如今已經有越來越多汽車製造商試圖自主設計晶片和系統，但會不會成功又是另外一件事，畢竟這並不容易。」