年底購物季在即 沃爾瑪亞特蘭大訂單履行中心將裁員約1500人

美國零售巨擘沃爾瑪 (WMT-US) 計劃將位於亞特蘭大的一處工廠裁員近 1500 人，該工廠用以履行 Walmart.com 上的訂單。

根據周三 (5 日) 提交的《勞工調整及再訓練通知 (WARN)》，沃爾瑪位於佐治亞州亞特蘭大富爾頓公園路的電商訂單履行中心將裁員 1458 人。

沃爾瑪向媒體證實裁員消息，並表示約 8 月下旬已提前通知受影響的員工。根據聯邦法律《勞工調整及再訓練法案》公司進行大裁員前，必須提供 60 天的通知期。

沃爾瑪發言人 Scott Pope 表示，公司正在改造富爾頓公園路的配送中心，以支持不斷成長的沃爾瑪配送服務 (WFS) 業務。「作為改造的一部分，該電商履行中心正在調整基礎設施、運營資源、流程、人員要求和設備以對應該建物需求。」

亞特蘭大工廠的改造是沃爾瑪倉庫現代化的計畫之一，旨在打造更高科技倉庫，以支持其快速成長的線上業務。

沃爾瑪周四稍早宣布將收購機器人和自動化公司 Alert Innovation，以幫助加快交付速度並減少員工處理訂單的步驟。

然而，沃爾瑪也在 2 周前宣布，計劃為年底購物旺季增聘 4 萬名季節性員工 (多數為店內員工)，遠少於去年的 15 萬人。年底購物季需要的額外人力減少，也引發各界擔憂沃爾瑪是否預期年底購物旺季的業績成長將減緩。