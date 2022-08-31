更多消費者採購高級牛肉 沃爾瑪直接投資牧場主公司取得貨源

隨著越來越多雜貨購物者選擇高質量的肉類，沃爾瑪 (WMT-US) 周三 (31 日) 表示將投資一家由牧場主和牛肉生產商主導的公司，以增加供應。

這家全球最大零售商將收購 Sustainable Beef 的少數股權，後者正計劃在內布拉斯加州中西部的一個小鎮 North Platte 開設一家加工廠；當地是知名的傳奇人物「水牛比爾」科迪 (Buffalo Bill Cody) 前牧場所在地。預計將在下個月動土，並創造 800 個工作崗位。

沃爾瑪拒絕透露其具體投資金額。然而沃爾瑪美國熟食服務、肉類和海鮮商品推銷資深副總裁萊爾 (Tyler Lehr) 表示，根據交易，該零售商將可獲得該廠生產的大部分牛肉；該廠預計於 2024 年底開業。沃爾瑪還將獲得董事會席次。

對於沃爾瑪而言，這筆交易意味著更大宗、更穩定的牛肉供應，包括更好的部位。對於購物者來說，它將以牛絞肉和牛排的形式出現在其肉類貨架中，包括肋眼、沙朗和紐約客。沃爾瑪也將向該公司採購高級的安格斯 (Angus) 牛肉。

萊爾說，從 2024 年底開始，這些牛肉將在美國中部的賣場上架。

沃爾瑪是美國營收最大的雜貨商，正對農業和食品生產進行投資，因為消費者的飲食方式不同，並且渴望更了解有關購物車內商品的訊息。該公司今年稍早投資 Plenty，這是一家位於加州的新創公司，在室內和靠近市中心的地方種植綠葉蔬菜。這種垂直農業的耕作方法使用更少的水，不用殺蟲劑，並且不需太遠的運輸就能到達貨架。

兩年前，沃爾瑪在喬治亞州 Thomasville 開設了一家安格斯牛肉加工廠，並於 2018 年在印第安納州 Fort Wayne 開設了一家高科技乳製品廠。

對 Sustainable Beef 的投資也有助於沃爾瑪的環境和社會承諾。該零售商連同其基金會已承諾到 2030 年保護、恢復或更永續地管理至少 5000 萬英畝的土地和 100 萬平方英里的海洋。兩年前，它表示將努力實現與牧場主合作進行放牧管理、穀物採購等以採購更永續的新鮮牛肉。

根據沃爾瑪最近的年報，雜貨占美國銷售額近 60%。萊爾說，水果、蔬菜和肉類等新鮮雜貨，更是成長的推動力和影響人們選擇購物的關鍵。

他說，「客戶繼續告訴我們最大的差異點之一是他們想知道它來自哪裡。」「他們想要了解更多訊息，而不是只在肉類櫃檯上看到它。他們有更大的動力和渴望了解在商店內買下的產品的背後故事。」