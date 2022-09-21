經濟趨緩 沃爾瑪假期徵才轉趨保守

沃爾瑪 (WMT-US) 周三表示將對假日零售銷售持保守態度，預計雇用的員工人數少於去年，以在經濟放緩的情況下為關鍵季節做準備。

這家美國最大零售商在沃爾瑪美國現場人事資深副總裁瓦格納 (Maren Waggoner) 的博客文章中宣布，今年計畫新增 40000 名季節性和全職員工。

沃爾瑪在 2021 年 9 月表示將雇用 15 萬名勞工。雖然包括一些季節性員工，但大多仍是全職、全年無休的職位，以彌補新冠疫情的缺勤。這導致公司人員過剩，削弱了沃爾瑪 2022 年第 1 季的獲利。

今年的招聘預計將在預計清淡的假日購物季到來之前，針對店內、送貨、取貨業務和線上業務等職位進行補強。美國零售商一直面臨著通貨膨脹、利率上升、就業市場緊張和供應鏈混亂的困境。

瓦格納說，沃爾瑪今年的新員工將包括季節性的美國商店員工、全職卡車司機和呼叫中心的服務人員。

亞馬遜 (AMZN-US)、Target (TGT-US)、梅西百貨 (M-US)、Kohl"s (KSS-US) 尚未宣布它們的假期招聘計畫。

根據德勤 9 月 13 日發布的年度假日零售預測，從 11 月到 1 月的假日零售額預計將同比增長 4% 至 6%，總銷售額約為 1.45 兆美元至 1.47 兆美元。

相比之下，去年同期銷售額成長 15.1%，當時購物者現金充裕，在被封鎖數月後渴望消費。

對曾經是疫情支出核心的耐久財消費品的需求下降，將成為今年假期銷售不佳的一項因素。德勤表示，通貨膨脹可能會提振美元銷售總額，但銷量不會相應增加。

例如，Salesforce 8 月消費者信心指數顯示，今年的線上訂單預計將比去年減少 5%，因為價格預計將上漲 15%。

Salesforce 在其報告中表示，由於「吃緊的錢包讓人感到緊迫」，預計今年假日購物將比以往任何時候都更早開始。

梅西百貨 CEO 甘內特 (Jeff Gennette) 回應表示，他預計假日購物將自 10 月開始。