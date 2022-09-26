沃爾瑪瞄準年輕購物族 在Roblox平台上提供體驗活動 正式跨足元宇宙

沃爾瑪 (WMT-US) 周一 (26 日) 在 Roblox (RBLX-US) 遊戲平台上發表兩項虛擬體驗，正式跨入元宇宙的世界。

這家零售巨頭第一次涉足虛擬世界的方式，包括銷售玩具、一場熱門藝人的音樂節、一堆不同的遊戲以及一家稱為「verch」的虛擬商店，與顧客在沃爾瑪實體店面和網站上可以找到的東西完全一樣。

這兩種體驗被稱為沃爾瑪樂園 (Walmart Land) 和沃爾瑪遊戲宇宙 (Walmart’s Universe of Play)。

沃爾瑪一直在嘗試吸引購物者的新方法，尤其是新冠疫情徹底改變了購物習慣，並加劇了消費者與社交媒體、應用程式和遊戲網站的交流。

該公司在 Tiktok，推特 (TWTR-US) 和 YouTube 上舉辦了購物的直播活動。它透過與 Meredith 的合作關係創造出主餐食譜，該媒體公司擁有 Allrecipes、Parents 和 Better Homes & Gardens 等品牌。沃爾瑪還在 Pinterest (PINS-US) 上推出了增增實境工具，讓購物者可以在自己的家中預覽家具或裝飾的外觀。

沃爾瑪行銷長懷特 (William White) 表示，Roblox 將是個測試園地，因為它正考慮進軍元宇宙 (Metaverse)。他說，這些經驗是為下一代購物者所設計，尤其是平均 25 歲的 Z 世代。懷特說，該公司正在尋求從合作夥伴關係中學習。

他說，「我們如何在文化對話中推動關聯性？我們如何發展社區和參與？我們如何影響年輕觀眾改變品牌偏好？」「這就是我們在此試圖做到的事。」

沃爾瑪今年稍早就已悄悄地申請與元宇宙有關的商標。部分商標顯示該公司有興趣製造或出售虛擬商品，並向用戶提供虛擬貨幣以及非同質性代幣 (NFT)。

懷特拒絕分享沃爾瑪是否或如何使用這些商標。

他說，目前，沃爾瑪不會從沉浸式的經歷中賺錢。玩家在 Roblox 上投入虛擬商品以賺取代幣或其他獎勵。這些體驗將包括全國名品牌如「驚奇娃娃」(L.O.L. Surprise!) 和 Skullcandy 耳機。不過他說，這是根據它們在 Roblox 年輕遊戲玩家中的受歡迎程度，並非基於銷售額。

不過，懷特說，沃爾瑪將來也可能會從中賺錢，像是向品牌收取虛擬世界上架費，或將人們的虛擬體驗轉變成現實店面或線上購物。