〈大聯大法說〉升息造成財務支出增加 不影響配息政策

全球 IC 通路龍頭大聯大 (3702-TW) 今 (15) 日召開法說會，財務長袁興文表示，儘管升息造成財務支出增加，但公司淨利、淨值持續提升，不影響公司長期配息政策。

袁興文指出，大聯大為 IC 通路商，營運資金 (Working Capital) 以流動與速動資產為主，近期隨著升息，財務支出也跟著增加，如財務支出去年佔營收 0.25-0.3%，今年上半年增長至 0.5% 以下，下半年提升到 0.5-0.7%，明年應該會落在 0.7-0.9%。

針對庫存，大聯大第三季庫存週轉天數 64 天，較上季 52 天、去年 40 天增加，預計庫存應該會在第三季、第四季達高峰，明年開始逐步下降，往 45-50 天左右靠攏。

大聯大也重申，公司為通路商，產業型態以提供服務為主，因此現階段如庫存跌價損失等風險，皆不是由通路商承受，與過去數十年經營模式一樣，公司皆設有價格保護、換貨等措施。

至於 ESG，袁興文強調，單打獨鬥的時代已經過去，公司持續透過聯盟倡議，並遵守 ESG 準則標竿，如提升供應鏈配合度、培育人才資本還有強化公司治理，希望最後不只是大聯大，包括整體供應鏈都能夠一起提升，對社會做出有意義的貢獻。