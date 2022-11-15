〈日電貿法說〉聚合物電容明年續成長 車用需求可望增5成

被動元件通路商日電貿 (3090-TW) 表示，固態、聚合物以及電解電容的需求穩健向上，今明二年都可望成長 5% 以上，其中，車用的聚合物電容，明年更可望成長 50% 以上。

日電貿表示，聚合物電容市場，今年需求尚穩定，目前交期 16-18 周左右，雖然部分低電壓、小尺寸還是有受到消費性和電腦衰退影響，也在調整庫存階段，但高階應用需求穩定，交期仍有 40 周左右。

日電貿進一步指出，固態、聚合物、電解電容，需求一直上來，動能包括車用、高階網通等領域，預計今年成長約 5%，明年可望再成長 5% 甚至更高，且聚合物鉭、鋁電容在每台車平均用量提升下，需求更將強勁成長。

以日電貿產品組合來看，陶瓷電容 (MLCC)43%、電解電容 (ECP)14%、半導體 IC 18%，固態電容 (SCP)14%、發光二極體 3%、其他 8%；若以應用比重來看，電源 (SPS) 16%、音訊 (PC)22%、代工 (EMS)20%、通訊 9%、消費性市場 6%、背光 1%，車用、工控及醫療器材等其他則佔 26%。

日電貿第三季在處分陞達科技 (4945-TW) 股權挹注下，稅後純益衝上 8.16 億元，季增 227%、年增 275%，每股純益 4.57 元；累計前三季稅後純益 13.52 億元，年增 102%，每股純益 7.58 元。