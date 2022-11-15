〈大聯大法說〉Q4營收季減7.8%內 估明年下半年落底回升

全球 IC 通路龍頭大聯大 (3702-TW) 今 (15) 日召開法說會，副總林春杰表示，第四季由於供應鏈持進行庫存調節，營收估較上季下滑，季減 2.5-7.8%，預計明年上半年在庫存消化告一段落後，產業將落底回升，看好汽車、工控與伺服器三大應用。

展望第四季，大聯大預估，以新台幣 32 元兌 1 美元推算，營收約 1750- 1850 億元，季減 2.5-7.8%，年減 7.2-12.2%，毛利率 3.7-3.9%，營益率 1.7-1.9%，雙率皆與上季相當，稅後純益為 13.12-17.46 億元，每股稅後純益 0.78-1.04 元。

林春杰指出，大環境自下半年起反轉直下，從終端客戶到上游晶片廠，都感受需求衰退，即便是不同產業、應用與客戶，都將庫存問題視為市場共識，根據市場看法，普遍預期明年上半年可將庫存消化完畢，接下來則恢復正常供需。

林春杰引用 Gartner 最新報告指出，半導體產業今年下半年開始衰退，全年產值自原預估的年增雙位數，縮減至年增 4%，明年半導體產值則回到 2021 年的水準，約年減 3.6%。

不過，中長期來看，半導體在雲端、電動車、資料中心、網通等需求帶動下，Gartner 仍維持半導體產業在 2021-2026 年間年複合成長率達 5.6% 的預估，因此認為此次庫存調整僅是近半年到一年的些微雜音。

針對市場方面，林春杰說，全年表現較好的產業，主要是汽車、工控與伺服器產業，其他產業基本上都呈現衰退，預期明年三大產業還是穩定增長，至於手機產業今年預期是谷底，明年可略微恢復。

以汽車來看，今年汽車銷量約 8150 萬輛，其中，電動車有 1940 萬輛，年增 43.5%，佔整體汽車比重高達 23.8%，尤其中國電動車發展快速，今年已達 580 萬輛，除了在全球電動車比重已高達 29.8%，年增幅也達 65%。

市場預估，明年汽車銷量約 8550 萬輛，年增約 4.9%，其中，電動車會達 2500 萬輛，年增 28.3%，佔整體汽車比重再提升至 29.2%，中國電動車更成長至超過 800 萬輛，年增逾 40%，佔全球電動車比重衝破 3 成、達 33%，林春杰認為，中國電動車市場會逐漸從全球第三變成第二，不久後會成為第一大。

手機方面，今年手機銷量約 11.8 億台，較去年衰退，明年會些微成長 2.3%，達 12 億台，值得一提的是 5G 滲透率今年約達 51.7%、6.1 億隻，明年會進一步成長至 62.5%，7.5 億隻，因此對未來產業不悲觀。

針對美中貿易戰升級，林春杰認為，由於高效能運算晶片屬於上游原廠直接供應，因此對公司並無影響，不過觀察到台灣有可能因中國去美化會間接受益，如伺服器、安全監控、網通與半導體設備，並非全然壞事。