友通攜手趨勢科技子公司 布局電動車資安應用

工業電腦廠友通 (2397-TW) 布局電動車市場，攜手趨勢科技 (Trensecond) 車用資安子公司 VicOne，拓展車載軟體安全應用服務相關技術，以定義整車管理和空中連接標準的安全和攻擊預防。

友通說明，與 VicOne 合作的電動車 T-Box 方案，使用 ARM 架構的低功耗高可靠度車載電腦，透過電腦提供的車輛專用介面收集車輛資料，同步經由 4G 網路上傳雲端。

友通進一步指出，電動車 T-Box 方案除了車輛異常偵測的服務，遠端掌握異常數據訊號即時示警外，更協助車廠及系統供應商建立更強大的資安防禦視野，為電動車提供更全面的網路安全防護。

而日前由 MIH 聯盟舉行的工作小組電動車技術年度發表大會「MIH Demo Day」，友通也在「資訊安全及空中軟體升級 (Security & OTA) 工作小組」中搭檔 VicOne，展示去中心化身份識別 (Decentralized Identity，DID) 加上 NFT 的應用，進行車主身分的識別及資料保護。

友通強調，隨著電動車相關新技術加速興起，車聯網應用最終會融入到智慧城市，各式移動載具、交通號誌及交通基礎設施透過網路來大量分享數據，透過後臺進行 AI 雲運算，提升交通效率及行人安全等問題。