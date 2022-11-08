大聯大Q3 EPS 1.64元 飛越財測高標寫同期次高

大聯大財務長袁興文。(鉅亨網資料照)
大聯大財務長袁興文。(鉅亨網資料照)

全球 IC 通路龍頭大聯大 (3702-TW) 今 (8) 日公布第三季財報，受惠本業維持相對高檔，加上業外轉投資及匯兌收益挹注，單季稅後純益達 27.62 億元，每股稅後純益 1.64 元，雙雙超越財測高標 26.47 億元、1.58 元，並改寫同期次高。

大聯大第三季營收 1898.23 億元，季減 4.64%，年減 5.98%，毛利率 3.77%，季減 0.11 個百分點，年減 0.16 個百分點，營益率 1.87%，季減 0.03 個百分點，年減 0.06 個百分點，稅後純益 27.62 億元，季減 4.64%，年減 13.29%，每股稅後純益 1.64 元。

大聯大前三季營收 5987.44 億元，年增 3.37%，毛利率 3.84%，年減 0.05 個百分點，營益率 1.93%，年增 0.11 個百分點，稅後純益 91.03 億元，年增 3.54%，每股稅後純益 5.18 元。

大聯大表示，受惠下游客戶持續投資網通暨周邊設備、伺服器，加上自動化需求帶動工業電子，以及車用等非 3C 需求持續強勁，還有北美與東南亞等客戶陸續投產，帶動相關地區營收雙位數成長。

大聯大第三季股東權益報酬率 (ROE) 及營運資產報酬率 (ROWC) 分別為 14.3% 及 7.9%。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+20.25%

$12,025

原投組報酬率

+10.73%

$11,073

投組標的成分

  • 40%

    王品

    2727

  • 20%

    高力

    8996

  • 20%

    宏大

    8932

  • 10%

    晶宏

    3141

  • 10%

    富邦大中華成長基金-(美元)

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞