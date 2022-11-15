〈美股13F報告〉多數避險基金Q3態度保守 錯失反彈良機

標普 500 指數自 9 月底以來已漲約 10%，但一些全球最大避險基金並未趁勢加碼做多，反而持保守態度，因而錯過從股市反彈獲利的機會。

包含老虎全球 (Tiger Global)、Maverick Capital 在內，多家避險基金今年稍早受到重創後，不僅建倉和加碼活動持續低迷，且還進一步削減最大倉位。

由知名基金經理人 Chase Coleman 掌舵的老虎全球，第三季僅新建倉 5 檔股票，且其中有 3 檔價值不到 1 億美元，且有 14 檔股票在上季遭到清倉。截至 10 月，老虎全球的虧損幅度已達 54.6%，即將邁向最糟年度表現。

與此同時，Maverick Capital 上季新建倉股票雖達 183 檔，但大多數價值卻低逾 50 萬美元，規模最大的是價值 1.2 億美元的化工材料商 Avantor(AVTR-US)。

避險基金 Coatue Management 上季大買價值 1.78 億美元的科林研發 (LRCX-US)，但新建倉的 16 檔股票中，許多價值不到 5000 萬美元，該公司還削減部分最大倉位，包含特斯拉 (TSLA-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、京東 (JD-US)、微軟 (MSFT-US) 和 Meta(META-US)。

Coatue 創辦人 Philippe Laffont 曾在上月表示，自從今年稍早削減部分倉位後，該公司持有現金資產約達七至八成。