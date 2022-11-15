台積電新人訓練中心曝光 已培育逾6300名生力軍

台積電新人訓練中心曝光 已培育逾6300名生力軍。(圖：台積電提供)
台積電新人訓練中心曝光 已培育逾6300名生力軍。(圖：台積電提供)

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 首度對外揭露位於中科晶圓十五 A 廠的新人訓練中心，也是全球半導體業首創，截至今年 10 月，已培育超過 6300 位生力軍。

台積電新訓中心占地 9 個樓層，包括 20 台主機台、12 台量測設備，其中有多個樓層配置黃光、蝕刻等生產線機台，有些機台價值更高達上億元。

台積電 2020 年 11 月成立新人訓練中心，2021 年 7 月展開訓練，每兩周開班一次，展開為期 4 至 8 周的實務操作。台積電表示，新訓中心主要是為彌補學校與產業落差，引導新進工程師融入台積電企業文化及工程技術養成，培養實務操作、獨立思考及自我學習態度。

台積電新訓中心依職務類別規劃四大學程，包括設備、製程、系統學程及值班技能。設備學程方面，提供機台、元件功能介紹與實作演練、機台問題分析與解決；製程學程包括半導體製程介紹及分析與檢測能力；系統學程涵蓋產線常用系統功能介紹及實機操作；值班技能則是培養異常處理及應變能力。

台積電也與北科大、台科大、中央、陽明交大、清大、成大及中山大學等 7 所大學產學合作，以利招募專業人才。

台積電表示，新訓中心初期培訓對象為新進員工，現在已經拓展至線上工程師，期望未來能成為台積人終身學習園地及培育專才搖籃。

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