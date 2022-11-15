〈紐約匯市〉Fed再響鷹聲 美元自三個月低點反彈

即使釋出放緩升息信號，有聯準會 (Fed) 官員指出，市場對於意外降溫的通膨數據已過度反應，距離結束升息還有一段路要走。鷹派言論促使投資人重新評估央行的升息前景，美元指數周一 (14 日) 自三個月低點反彈，日元、歐元等主要貨幣回落。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.53%，至 106.86%。美元指數上周勁揚約 4%，是 2020 年 3 月以來最大單周升幅。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 周日 (13 日) 表示，通膨數據只是一個數據點，需要有其他類似數據才能為「通膨正在降溫」提供有力證明，但他確實也稱，Fed 可開始考慮以較慢速度升息。

ForexLive 首席貨幣分析師 Adam Button 認為華勒的言論形同對「Fed 調整政策」的希望潑了冷水，促使投資人對上周的市場走勢進行重定價。

另一方面，Fed 副主席布蘭納德 (Lael Brainard) 周一表示，央行可能很快就會放慢升息步伐，但因通膨仍處數十年高點，她也認為在升息和抑制高物價方面還有很多工作要做。

歐元兌美元在亞洲交易時段一度升至三個月高點，隨後回落，截稿前下跌 0.2% 至 1.0329 美元。

Monex 外匯分析主管 Simon Harvey 表示，現實終究會為市場帶來衝擊，他認為交易員似乎正在優先考慮重新參與部分美元多頭交易。即使 ECB 官員試圖鞏固利率，他預估歐元兌美元仍將進一步走低。

歐洲央行 (ECB) 理事會成員 Fabio Panetta 周一表示，為確保通膨不會根深蒂固，央行必須繼續升息，但也要避免過度緊縮，因為這可能會破壞產能並加劇經濟萎縮。

經濟數據方面，歐元區 9 月工業生產增長遠優於預期，8 月數據也獲得上修，但經濟學家表示，這部分可能與製造商趕在能源供應中斷前提早生產有關。

繼上周五 (11 日) 觸及兩個多月來最高水平之後，英鎊下跌 0.7% 至 1.1754 美元。英國財政大臣韓特 (Jeremy Hunt) 預計本周四 (17 日) 發布秋季聲明，市場預期他將提出加稅和支出削減計畫。

離岸人民幣兌美元創逾一個月新高，上漲 0.7% 至 7.0419 人民幣，在岸人民幣也升至近兩個月高點，上漲 0.5% 至 7.0715 人民幣。

中國人民銀行此前將人民幣中間價大幅上調 1008 個基點，升幅是 2005 年來最大，而在北京當局給出救房市信號，並放寬部分防疫限制後，中國市場情緒也獲得改善。

美元兌日元上漲 0.8% 至 139.84 日元，結束連續兩個交易日的跌勢。對風險較敏感的澳幣和紐元也雙雙下滑，吐回因中國放寬防疫策略後取得的部分升幅。

另外，隨著 FTX 風暴持續延燒，加密貨幣市場仍陷動盪。截稿前，FTX Token 下跌約 16%，過去 30 天來已跌近一倍。比特幣走勢震盪，下跌 0.4% 至 16,284 美元，以太幣漲 0.3% 至 1,216 美元。

截至台灣時間周二 (15 日) 約 6:00 價格：