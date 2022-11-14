分析師：Beyond Meat的成長目標「現在只是空中樓閣」

Beyond Meat (BYND-US) 令人失望的財報促使瑞穗分析師鮑姆加特納 (John Baumgartner) 調降其目標價。他雖對該股維持中性評級，但他將該公司目標價從財報當天的 11.82 美元下修至 11 美元。之前他的目標價為 27 美元。

在其第 3 季財報中，這家植物性肉品巨頭調整後每股虧損超出預期，但其營收超出預期，目標是在 2023 年下半年實現營運現金流正值。淨營收同比下降 22.5%。

鮑姆加特納指出，該公司有太多「現在懸而未決」但沒有答案的問題。

他質疑：「這個經營模型如何能推動成長？這個產業的整體結構成長會是什麼？」

他指出，「真正凸顯出來的是過去兩年這個產業的弱化，現在零售庫存過剩，的確需要改變策略，從『不惜一切代價實現成長』的心態，現在應更專注於管理現金流，追求獲利並真正淘汰大量過剩產能。」

然而，Beyond Meat 總裁兼 CEO 布朗 (Ethan Brown) 仍然看好該公司未來，在與分析師的電話會議中稱這家植物性肉品巨頭為「創新引擎」，並吹嚧該公司 10 月底制訂的商業模式，巧的是當時正好也宣布裁員 19%。

布朗說，「正如上個月說的那樣，Beyond Meat 正在全面轉向永續成長模式，強調在 2023 年下半年實現營運現金流正值。這一轉變意在短期內強化我們的業務，因為創紀錄的通貨膨脹繼續對我們的品牌和產業構成挑戰，導引 Beyond Meat 承受並朝著成為 1.4 兆美元肉類產業主要蛋白質供應商的長期目標前進。」

在與分析師的電話會議中，布朗指出，除了「積極」管理「庫存和合理化我們的生產網絡」計畫之外，其成長模式其中一部分將是「大幅縮小對餐飲服務和零售的關注」。

目前，它在克羅格 (Kroger)(KR-US) 和沃爾瑪 (WMT-US) 銷售漢堡、牛肉、香腸和牛排等產品；並在 Taco Bell、Panda Express、麥當勞 (MCD-US)、必勝客等連鎖速食店試賣或供應產品。

但隨著美國消費者繼續感受到通膨壓力，雜貨價格仍然是消費者心中天平最重的一端，這也給 Beyond Meat 帶來了挑戰。

布朗在電話會議中指出，消費者「正在尋求採取措施來避開通貨膨脹，其中包括將成本較高的蛋白質換成成本較低的蛋白質，隨著這種下降，餐肉產品正在熱銷」。但除了通貨膨脹之外，鮑姆加特納說，產品本身的價格問題完全是「問題的一部分」。

鮑姆加特納表示，「相對於其他植物性肉品公司來說，它的價格要貴得多。」他點名 Impossible Foods 和 Tattooed Chef 等競爭對手。在被問及是否有可能被收購或合併時，對於這個 13 年歷史的品牌來說，「最終決定因素只在於耐心」。

他補充說：「我們看到該公司獨力奮鬥前進的道路，但它事實上只是擁有正確的心態和正確的成長相關速度。」