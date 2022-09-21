研發近2年 Taco Bell下月起將在俄亥俄州試賣Beyond Meat無肉墨式烤肉

從下個月開始，塔可鐘 (Taco Bell) 將在其位於俄亥俄州代頓的數十家餐廳測試用 Beyond Meat (BYND-US) 製作的無肉墨式烤肉 (carne asada)。

這是這家墨式風味食品連鎖店為吸引不想吃肉的顧客而做出的最新努力。幾十年來，塔可鐘擁有熱情的素食和純素粉絲群，這要歸功於其不含肉類的蛋白質選擇，例如黑豆和土豆。但是這家百勝 (Yum Brands)(YUM-US) 連鎖店在植物性肉類趨勢上的跳躍速度較慢。

2021 年初，百勝與 Beyond 簽署了一項協議，為包括必勝客和肯德基在內的速食連鎖店創造獨家菜單。《彭博》去年 12 月報導，大約在那個時候，塔可鐘承諾要測試一個用 Beyond 製作的菜單選項，但要研發出可讓塔可鐘滿意的 carne asada 替代品，所用的時間比預期的要長。塔可鐘全球營養和永續發展總監夏波克 (Missy Schaaphok) 表示，Beyond 開發 Carne Asada 的工作時間接近 2 年。

與此同時，塔可鐘已與 Beyond 之外的合作夥伴研發出 3 種專有的肉類替代品。

從 10 月 13 日開始，參與銷售的 Taco Bell 門市將限時內以與現有 carne asada 相同的價格出售替代無肉選項。該連鎖店表示，它希望讓消費者更買得起植物性產品。與肉類價格持平是 Beyond 的長期目標，它認為更便宜的肉類替代品將鼓勵更多消費者改變飲食習慣。

Taco Bell 也計劃在其油炸玉米餅中加入 Beyond Carne Asada，但客戶也可以將肉類替代品換成其他菜單。烤肉替代品使用重要的小麥麵筋和蠶豆蛋白來複製傳統 carne asada 的質地和口味。