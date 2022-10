Beyond Meat推出牛排替代品 鋪貨至大部分地區超市

Beyond Meat (BYND-US) 周一 (24 日) 起在雜貨店推出素肉牛排。

新產品將在全美國 5000 多家克羅格 (KR-US) 和沃爾瑪 (WMT-US) 商店以及 Albertsons (ACI-US)、Ahold Delhaize、Jewel-Osco、Sprouts 和其他地方雜貨店推出。

這家肉類替代品製造商本月風波不斷。營運長拉姆西 (Doug Ramsey) 因涉嫌咬傷一名男子的鼻子而被捕。該公司還宣布裁員 19% 或約 200 名員工的計畫,加上財務官長離職還有取消成長官職位。

在這團混亂中,Beyond 和 Yum Brands (YUM-US) 旗下 Taco Bell 開始在俄亥俄州 Dayton 的餐廳採用其 Beyond Steak 產品測試無肉肉醬 asada。

將在雜貨店出售的 Beyond Steak 採用一口大小的包裝。該公司表示,它以蠶豆蛋白為基礎,每份含有 21 克蛋白質。飽和脂肪含量也低於牛排,不含膽固醇。10 盎司包裝零售價為 7.99 美元。

從以往歷史觀察,新產品發布有助 Beyond 的銷售,推動新客戶和回頭客嘗試該產品。這對公司來說是個好消息,該公司的銷售額已經下滑,投資人對其長期成長前景失去希望。

Beyond 之前財報顯示,第 2 季美國雜貨銷售額僅成長 2.2%,而餐廳營收下降 2.4%。今年來該公司股價已縮水 80%,市值降至 8.21 億美元。在 2019 年 7 月股價創下歷史新高時,Beyond 的估值曾達 134 億美元。

新冠疫情迫使大家轉向在家吃飯和大量儲存食品,這使 Beyond 和其他以植物性肉類公司受益。但是,一旦新鮮感消失,許多購物者就不再堅持吃肉類替代品,而且通貨膨脹給預算帶來壓力,使得更昂貴的替代品對消費者的吸引力更小。

並非所有 Beyond 的新產品發布都大受歡迎。購物者不太喜歡 Beyond Meat Jerky,這是一種與百事可樂 (PEP-US) 合資企業合作生產的無肉肉乾。高管們在 8 月表示,需求低於最初的估計。對於 Beyond 來說,這種零食的生產成本也非常昂貴,給今年的獲利率帶來了壓力,不過這種情況預計會減弱。

Beyond 預計將在 11 月 9 日收盤後公布第 3 季業績。