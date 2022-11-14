鉅亨美股雷達：市場持續評估Fed政策前景 G20高峰會將登場

美股重要看點：

G20 高峰會即將於 15 日登場。本週多位聯準會 (Fed) 官員將發表評論。另外，美股財報季持續。美國 10 年期公債殖利率來到 3.886%。美股期貨週一 (14 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.23%，標普 500 期貨跌 0.37%，那斯達克 100 期貨跌 0.63%。

儘管美國上周消費者物價指數 (CPI) 傳來好消息，但聯準會 (Fed) 理事沃勒 (Christopher Waller) 仍表示，在 Fed 停止升息前，「我們仍有一段路要走」。

在 Fed 多次升息 3 碼 (75 個基點) 後，雖然央行官員可能在下次會議或之後的會議將升幅縮小至 50 個基點，但沃勒警告，現在離央行暫停升息還有一段距離。

沃勒周一 (14 日) 在瑞銀集團於雪梨舉辦的一場論壇上表示，利率將持續上升，並停留在高點一段時間，直到通膨降至接近目標。他說：「我們仍有一段路要走，不會在未來一兩次會議劃下句點。」

Fed 主席鮑爾等央行官員本月也先後表示，升息離結束仍遠，但央行可能很快就會放慢步調。

以 Jan Hatzius 在為首的高盛經濟學家在研究報告中預估，到 2023 年 12 月，核心 PCE 物價指數將從目前的 5.1% 降至 2.9%，大宗商品價格走軟和美元走強，也會壓抑通膨。

此外，高盛認為，美國的薪資成長則可能在 2023 年底放緩，並減輕服務業通膨的上行壓力。

在美國公布 10 月通膨低於預期後，市場預期聯準會 (Fed) 有望放緩升息，促使那斯達克指數創下 2008 年來最大兩日漲幅，投資人期盼科技股能夠再度領漲。不過，專家警告，若以史為鑒，科技股跌勢恐怕仍會持續。

避險基金 Stouff Capital 創辦人 Julien Stouff 表示，這是典型熊市反彈，科技股跌勢還沒結束。若以 2000 年網路泡沫時期來看，科技股跌勢恐怕還會持續一段時間。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

據《路透》報導，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 周日 (13 日) 表示，該公司生產的一輛「Model Y」電動休旅車，日前在中國發生一起嚴重車禍，正配合警方調查。據中國當地媒體，該起車禍有 2 人死亡，3 人受傷。

特斯拉在昨 (13) 日告訴路透，中國警方為查明事故真相，目前正在實施第三方調查。該公司表示將積極提供必要支援，也呼籲大眾勿聽信謠言。