【世界看台灣】未來100年的繁華 唯有水湳無法被超越

貝聿銘有句明言：「對於一個城市來說，最重要的不是建築，而是規劃。」現代城市卻很難做到這一點，但凡事總有例外，水湳新城區的設計，就是吸引全球矚目的精彩異數。

銜接未來百年繁華 只見水湳智慧城

台中已經成為台灣第二大都市，在水湳智慧城的條件加持下，未來必然對接全球。長期觀察，台中蘊藏最多元的產業經濟，以大肚山為軸脈，遍佈著傲視全球的隱形冠軍，再以水湳智慧城為跳板，台中將可與國際經貿直接接軌，台中建設局長陳大田表示，國際會展中心完工後將可提供 2,360 個展覽攤位及 2,200 席的大型國際會議廳，未來藉由舉辦國際性展覽及論壇，提供採購行銷平台，與世界互相交流，能更推升台中產業的能見度。

台中國際會展中心未來將提供 2,360 個展覽攤位及 2,200 席的大型國際會議廳，可直接與世界對接。(圖片來源：臺中國際會展中心網站)

在官方眼中，水湳新城區與七期市政中心定位並不同，水湳更重視產業、經貿及全球的連結，舉凡公共建設皆是採國際規格進行招標，才能有多座世界級地標現身水湳。

水湳位居西岸中央樞紐，與鄰近的大肚山科技走廊相呼應，便於銜接台中各大產業園區，未來會形成總部型的企業聚落。挾著大型會展產業的絕佳地理優勢，加上空港與海港條件到位，可預期未來舉辦國際型策展、貿易型會展，水湳將會直接對接世界。

一百年對於城市是什麼概念? 一百年足以讓昔時香港、上海從小漁村蛻變成亞洲金融中心、中國第一大城市。水湳宛若一顆明珠，銜接未來百年繁華，愈加璀璨。

市中心樞紐 接軌國際 百年難得一遇

台灣要接軌國際，往往缺乏國際級尺度規格、獨特稀有性。水湳智慧城具備了這樣的條件，腹地廣達 254 公頃、一個中央公園就有 64 公頃，等於 2.6 個大安森林公園。官方斥資 500 億元打造中央公園、綠美圖、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，更匯集舉世知名的普立茲克建築大師作品，這樣得天獨厚的條件，堪稱百年難得一遇。

而一個城區的魅力吸引對的人聚集時，人群本身就會成為一種特色，例如東京表參道、紐約第五大道的兩側，都是喜愛全球奢華精品、流行時尚的民眾蜂擁而至的熱區。未來，所有國際精品必將進駐中央公園精品大街，水湳也將呈現日本東京表參道、紐約第五大道的繁華風情。

萃取水湳珍稀、最美之地 非文商 Park One 莫屬

國際級規格、獨特稀有性，水湳方能成為台中對接世界的核心。除了有七位世界級建築大師作品在此競相較勁，水湳新城區的住宅區設計規劃，更是一大特色，選擇在遼闊美麗的中央公園與未來的商業大道之間，劃出一片容積率與都市設計嚴格規範的國際級住宅區，國際尺度加上絕少稀有，已讓許多企業家趨之若鶩。

水湳智慧城僅佔 25 公頃、占比不到 10% 的文商段，堪稱水湳最最精華之地，稀有價值遠勝七期新市政中心。

水湳智慧城細分為經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，其中僅佔 25 公頃、占比不到 10% 的文商段，堪稱水湳最最精華之地，且為全區唯一可興建百米以上建物的土地，預估未來最多興建 20 棟豪宅大樓，每一棟建築都將是限量絕版品，稀有價值遠勝七期新市政中心。豐邑 Park One 建案基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一雙面面公園且臨路角地，總面積近千坪，萃取水湳珍稀中最美之地，擁有該區最強的基地 DNA，未來歷時百年推移，都無法動搖 Park One 萬中選一的地位。

豐邑 Park One 萃取水湳珍稀中最美之地，擁有該區最強的基地 DNA。

擁有國際性的價值 才是置產不敗的秘訣

城區內覆有綠意步道、12 種生態區，種植 106 種上萬株樹種，其中有 83% 原生樹種，是台中市中心最大的都市綠肺。住宅生活的設計讓居民享受極大的便利，還能在城市中心享受不可思議的多元地景、綠地空間，堪稱是全球城市生活設計新典範。

萬群地產董事長、不動產代銷公會全聯會理事長謝坤成大膽斷言：「擁有國際性的價值，才是置產不敗的秘訣。對於一個優質的國際級新城區，當下買永遠都是最便宜的策略，截至目前沒有例外。更何況只有水湳智慧城，足以預見未來百年的繁華。」