〈房產〉六都房市交易量能再下滑 10月年減逾3成

10 月房市受到負面訊息影響，全台六都不動產交易量能依舊疲軟不振，據中信房屋統計，10 月不動產交易件數較上月減少 3.7%，比去年同期減少 32.2%。

中信房屋總經理張世宗表示，房市在資金量能不足，又無政策利多下，市場觀望氛圍濃厚，交易量短期內難見大幅回升。

中信房屋統計交易資料顯示，10 月六都表現各有差異，台北市較上月減少 18.2%、新北市月減 10.8%、桃園市則微增 3.9%、台中市則持平、台南市月減 7.8%、高雄市則月增 35%。

與去年 10 月相比，全台六都皆呈現全面量減的情形，全台年減 32.2%，台北市年減 41.9%、新北市年減 38.8%、桃園市年減 20.3%、台中市年減 30.2%、台南市年減 10.2、高雄市年減 18.8%。

中信房屋指出，股市跌跌不休，投資人資產銳減，而預售屋市場不斷地傳出負面消息，連帶使中古屋市場也受到衝擊，房市在沒有好消息挹注下，交易量持續呈現疲弱，且 10 月因選舉新聞熱絡，加上大陸 20 大結束，習近平全面掌權，台海關係緊張氣氛顯然加劇。張世宗表示，房市資金量能不足，又無政策利多，民眾觀望氛圍濃厚。

中信房屋指出，IMF 四度下修 2023 年全球 GDP 成長率，今年通膨讓全世界吃足苦頭，加上全球極端氣候，全球的糧食危機可能持續惡化，經濟沒有好消息，美國、歐盟及中國這三個最大的經濟體若沒有好轉，全球經濟將繼續處於停滯狀態。而這也預告經濟衰退的來臨，房市將進入盤整期。