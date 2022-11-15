〈房產〉改建熱 北市康華大飯店、國泰人壽大樓獲准危老重建

根據北市建管處最新危老核准資料顯示，北市又有一處老飯店停業後參與危老改建，北市的老飯店「康華大飯店」今年 10 月危老通過核准，附近約 600 公尺處則是危老改建已經動工的六福客棧，統計北市目前已經有 15 間老舊飯店核准危老改建，另外，位於襄陽路上的國泰人壽大樓，也搭上危老政策的順風車，通過危老改建案。

根據北市建管處資料顯示，北市危老核准案件累計已達 755 件，此次揭露去年已經歇業的老飯店「康華大飯店」，參與危老改建的基地面積達 571 坪，是台北市內稀有的市中心大面積土地，在 10 月核准危老，順利取得 1.15 倍原容積獎勵，外加 10% 時程獎勵，統計北市危老核准已有神旺飯店、六福客棧、台北馥敦、宣美精品飯店、優美飯店、洛碁大飯店花華分館、台北國賓飯店、三德大飯店、西華飯店等 15 間飯店核准危老改建。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波疫情讓老飯店變成艱困產業，加上政府給予高額容積的危老改建優惠，促使這些老飯店的經營者思考是否將資產活化，未來即便觀光與商務客回流，但老飯店競爭力比不上新飯店，加上可能經營者的年紀也大，且看到有些同業危老改建後，房價也相當有吸引力，因此促成這波飯店業的危老改建潮。

除了老飯店改建外，產權單純的壽險大樓也搭上這波危老改建潮，位於襄陽路上的國泰人壽大樓，整合周邊的老舊透天後，也通過危老改建，參與危老改建的基地面積達 462.8 坪，去年 11 月國泰人壽才以 3 億元，取得此次改建範圍內的老舊透天，不過根據公告資料顯示，本案的危老獎勵並未拿滿 40%，僅拿到 28% 的容積獎勵值。

曾敬德指出，危老政策對於單一所有權相當有利，幾乎沒有整合問題，加上老牌壽險公司在北市精華區內，多少都有一些早年的老舊辦公大樓，可以趁政策利多順勢改建，翻新後可以創造更高的收益與提升辦公室租賃的競爭力。