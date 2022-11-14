過半專家認為 南韓經濟與2008年金融海嘯相當

最新調查結果顯示，過半經濟專家認為，當前南韓經濟的嚴重狀況，和 2008 年金融海嘯時相當。

南韓《朝鮮日報》周一 (14 日) 報導，韓國雇主聯盟 (KEF) 周日公布一份名為「最近經濟狀況和主要懸而未解問題」的調查結果，在受訪的 204 名經濟、經營系教授中，52.7% 受訪者認為南韓當前的經濟狀況「和 2008 年金融海嘯時相當，或更嚴重」。

在理由方面，受訪大學教授指出，俄烏戰爭、美中霸權之爭和能源價格飆漲等全球性的經濟、政治風險，都是讓南韓經濟陷入嚴重狀況的主要因素。

另外在回答者當中有近 80% 認為，明年南韓經濟成長率將不到 2%，並預料經濟要到 2024 年之後才能重回正常軌道。來自受訪者的 2023 年南韓經濟成長率預測平均值為 1.87%。

預料物價和利率在短期間內將居高不下。回答者當中有近半數預測，南韓物價將於 2023 年第 1 季達到高峰。KEF 指出「在產油國實施原油減產，以及美元走揚等影響之下，使得回答者們認為物價上揚傾向將走向長期化」。

此外，南韓目前的政策利率為 3%，而回答者當中有 44% 認為「南韓央行 (BOK) 所預估的 3.5% 政策利率是恰當的」，有 23% 認為「政策利率有必要調升到 3.5% 以上」。