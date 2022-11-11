美國未把任何一國列入匯率操縱國 台日韓等七個經濟體仍在觀察名單

美國財政部周四 (10 日) 發布「匯率半年報告」，未把任何一個貿易夥伴國列為匯率操縱國。財政部暗示，最近一些貿易夥伴在外匯市場的干預行動情有可原，坦承美國經濟情勢導致美元飆升是主要原因。

根據報告內容，今年上半年到 6 月為止，沒有任何一個主要貿易夥伴國未取得不公平的競爭優勢而操縱匯率，但會密切關注瑞士。

有七個經濟體仍美國保留在觀察名單中，分別為中國、日本、南韓、德國、馬來西亞、新加坡、台灣。

越南這次被移出觀察名單，印度、義大利、墨西哥、泰國也被移除。

美國財政部在最新匯率半年報中，未把任何一國貼上匯率操縱國標籤。(圖: AFP)

美國財政部長葉倫透過聲明說：「財政部了解，開發中和新興經濟體因應全球經濟逆風的多種方法，在某些情況下可能有他的道理。」

一名財政部官員說，在聯準會 (Fed) 貨幣緊縮最高峰、且其他國家紛紛跟上之後，美元對其他貨幣的升勢可能就會緩和下來。

談中日韓匯市干預

美國財政部在報告中再次指責中國未能公布外匯干預措施，且其匯率機制的關鍵估能普遍缺乏透明度。

美國也提及日本為了阻貶日圓而干預匯市，但表示，美國認為這類行動應該只能偶一為之。「財政部堅定相信，大致上來說，在一個自由的匯率市場，干預只能夠出現在非常特殊的情況，而且事前需要合適的溝通。」

美國提及南韓的部分與日本類似，報告中說，「南韓擁有發展良好的機構和市場，貨幣干預應該只能用在市場失序的非常情況。」

被美國貼上匯率操縱國的標籤，雖然不會承受特殊或立即的後果，但如果一年後標籤還在，可能從美國政府合約中被屏除，或受到其他懲罰。

美國前總統川普執政期間，財政部曾經短暫把中國列為匯率操縱國，但為了在美中貿易協議中取得對方的讓步，五個月後就移除標籤。