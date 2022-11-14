日銀總裁：應繼續實施貨幣寬鬆 支撐經濟活動

日本央行總裁黑田東彥周一 (14 日) 出席在名古屋舉行的一場金融經濟懇談會，他在致詞時表示「當前局面應當繼續實施貨幣寬鬆，以確實支撐經濟活動。」暗示將持續維持超寬鬆貨幣政策。

據《日本經濟新聞》報導，黑田東彥周一上午出席在日本名古屋舉辦的一場金融經濟懇談會，他在談到日本央行的金融政策營運時表示，「(日本國內經濟) 正處在從新冠肺炎疫情恢復的途中，經濟的供需落差還落在負區間。並不是因為需求面的因素，而讓物價上揚率向上移動」，「關於內外經濟、物價情勢和金融市場動向，有非常高的不確定因素」。這些言論也都透露出，黑田東彥將繼續維持超寬鬆的貨幣政策。

日本今年 9 月的核心 CPI(不含生鮮食品) 較去年同期上升 3%，對此，黑田東彥在周一表示「10 月時也因為有範圍廣泛的商品實施漲價，到年底之前的成長幅度將會進一步的擴大」，另由於國際商品行情的下滑，他認為「明年度之後的成長率將落在 1.5% 水準」，並強調「不確定性很大，會關注企業今後的價格設定行動」。

另外，日本國內的僱用狀況出現改善，黑田東彥認為「追加勞動力的供給餘地將逐漸變小」。而關於明年的薪資談判，他認為「勞動供需緊縮，加上到目前為止的物價上揚，應該會適度反映在薪資上」。

有關日本國內經濟，黑田東彥認為「由於疫情和供給限制的影響走緩，日本經濟持續回溫的可能性高」，並指出日本「極度寬鬆的金融環境將會繼續維持」，也提到日本國內企業的資金調度成本落在極低水準，包含中小企業在內的企業資金調度情況正持續獲得改善。