桓鼎-KY擬籌資3.16億元 有利擴張儲能事業

由建材業大步跨入公共工程及電力能源產業的桓鼎 - KY(5543-TW)，已送件金管會辦理 3.16 億元的籌資，是掛牌以來最大規模市場籌資，在財務結構進行改善後，將有助後續擴大經營能源事業規模。

桓鼎 - KY 將同時辦理現金增資及發行兩筆無擔保可轉換公司債 (CB)，進行市場籌資， 其中桓鼎 - KY 擬辦理發行 2000 張現增股，暫訂每股 58 元溢價發行，募集 1.16 億元，另發行兩筆無擔保可轉換公司債各募集 1 億元，桓鼎 - KY 指出，籌資目的在償還銀行借款及充實營運資金，以強化財務結構與降低負債比率。

桓鼎 - KY 今年前三季稅後虧損 819 萬元，每股虧損 0.22 元，主要是今年以來面臨中國疫情封城，與整體大環境震盪導致經營成本提高，桓鼎 - KY 除發展能源產業力拚轉型，也將力守旗下各事業體穩定營運基本盤。

桓鼎 - Y 將投資設立 100% 子公司「桓鼎能源」，作為整合集團未來儲能牆（Energy Wall）量產、銷售、服務、及技術升級主要角色，並持續發展「儲能」及「用能」新型態業務。將在「儲能」及「用能」領域上導入更多新型態業務，更將啟動電動自行車系統套件業務，挹注新成長動能。

桓鼎 - KY 在中國的金屬建材鎮江新廠進入試產、近期標下多項中國公共工程內裝案，同時取得國際大廠的金屬天花標準板訂單，可帶動未來新廠產線稼動率，在手訂單逾人民幣 5000 萬元，隨著營造工程新案開工，第四季將逐步邁入認列高峰期，在手工程量逾 17.8 億元。

桓鼎 - KY 10 月營收 3.03 億元，月減 28.33%，年減 8.31%，累計 2022 年前 10 月營收 30.87 億元，年增 54.7%，已超過去年全年營收。