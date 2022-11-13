益安切入高階醫材CDMO 已獲逾40家美客戶訂單

醫療器材廠益安 (6499-TW) 近年除了自主研發的醫材品外，也透過併購美國創新醫材公司，切入高階醫材委託研發製造服務 (CDMO)，採美國接單與試產、台灣量產的一站式服務，目前已與逾 40 家美國大小型醫材客戶合作，預期未來合作案將持續擴增。

副總經理陳靖宜表示，大型業者對於少量多樣、需要協同開發的案子興致缺缺，再者，新冠疫情與美中關係造成供應鏈大亂，而益安已具備高技術門檻與高品質製造，因此切入高階醫材 CDMO。

益安去年底開始，接連收購三家美國醫材公司、取得其創新技術，包括製造高壓球囊與管材的 MediBalloon、半成品與成品組裝廠 Second Source Medical 取得客戶資源，以及精密導管製造商 Medeonbio。

益安透過新創公司替客戶進行開發打樣，後續達到量產後，會將產品轉移至益安子公司益興生醫生產，採美國接單、當地試產、台灣量產的營運方式，目前產能可達百萬支，未來會再增加其他組裝生產線。

陳靖宜提到，CDMO 已服務超過 40 家美國大小型醫材客戶，且至今無任何客戶轉單，留客率達 100%，其中已上市銷售的產品比重約 25%，臨床試驗約占 10%，較前期的產品設計開發則有 65%，預期未來越來越多產品進入量產階段，將帶動營收成長。

益安自主研發方面，攝護腺肥大微創治療醫材 Urocross 的臨床試驗，預計 2024 年上半年完成收案 300 多人，病人需治療 6 個月並觀察追蹤 6 個月，最快 2024、2025 年有初步臨床數據，整體試驗完成時間則會落在 2027 年。

另外，大口徑心導管止血裝置 Cross-Seal，美國 FDA 已著手安排 cGMP 實地查核工作，待取得品醫材上市許可，以及產品上市後，將可認列 1.1 億元。