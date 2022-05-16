桓鼎-KY首季營運小幅虧損 Q2起成長動能加溫

桓鼎 - KY(5543-TW) 今 (16) 日董事會通過第一季財報，稅後虧損 2069 萬元，每股虧損 0.55 元。公司表示，第一季是傳統淡季，加上農曆年工作天數減少、疫情影響訂單履行、開發新產品費用增加影響，影響首季營運。

桓鼎 - KY 指出，建材廠 5 月已全面復工，中國鋼材價格 5 月份呈現下調，中國政府也持續調控，金屬建材產品漲價效益顯現獲利可期，訂單能見度可至年底，正全力加速交貨中。而電池模組廠持續優化毛利結構，電動自行車第二季訂單及出貨暢旺。

桓鼎 - KY 指出，集團在能源領域展開全面布局，有鑑於能源市場的專業性及考量集團經營綜效，桓鼎持續積極在台投入更多研發、設計、製造資源。不僅實現今年即將發表的儲能牆（Energy Wall）量產、服務、通路推廣、技術提升，將進一步在「儲能」及「用能」領域導入更多新型態業務，包含大型儲能設備、用電大戶案場設計、電動自行車系統套件等，隨新產品開發應用效益顯現，將挹注未來幾年的營運成長動能。

桓鼎 - KY 對今年業績雙位數成長維持審慎樂觀看法，雖首季受淡季及新產品投入費用影響，四大事業群「智能穿戴、儲能與鋰電池應用、創能基建、節能建材」訂單能見度相當高，隨運輸物流恢復及經濟活動擴張，五月起營收大幅度回升，展望樂觀。