鴻海泰國電動車工廠動土 2024年交車目標年產15萬輛

鴻海 (2317-TW) 與泰國國家能源集團 (PTT) 合資的 HORIZON PLUS，今 (12) 日在泰國春武里府 (Chonburi Province)Rojana Nhongyai 工業園區，舉行電動車廠奠基與動土儀式 ，目標在 2024 年完成建設並能達到生產交車階段，初始產能將為每年 5 萬輛電動車，並逐步提高到每年 15 萬輛，以滿足 2030 年前東協不斷增長的電動車市場需求。

HORIZON PLUS 預計將投資約 370 億泰銖、相當於 10 億美元，在泰國東部建立佔地 50 萬平方公尺的生產據點，將打造電動車生產設備，製造電動車關鍵部件等，目標在 2024 年完成建設並能達到生產交車階段。

HORIZON PLUS 將基於 BOL 理念展開運營，主要目標就是提高在地汽車產業和供應鏈的長期競爭力，商業模式是委託設計製造服務 (contract design and manufacturing service, CDMS)，為所有希望在泰國生產汽車的品牌商提供服務，不論是目標國內在地市場或出口海外市場的汽車商。

PTT 董事長暨 ARUN PLUS 董事 Thosaporn Sirisumphand 致詞時表示，雙方合作將為泰國汽車供應鏈的上下游創造了生產領域以外的投資機會，也為電動車終端消費者提供更好的服務。

鴻海表示，與 PTT 之間的合作，目標是支持泰國車輛產業從傳統內燃機 (Internal Combustion Engine , ICE) 轉向電動車。汽車是泰國經濟的關鍵產業之一，約佔泰國 GDP 的 6%，雇用了超過 75 萬名工人。 HORIZON PLUS 不僅將創造就業機會並重新培訓勞動力，還將能維持泰國作為亞洲底特律的地位。