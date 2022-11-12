〈貴金屬盤後〉美元續貶 金價再收兩個多月高點 周線漲逾5%

對聯準會 (Fed) 下月放緩升息步調的預期，拖累美元走低，並推升金價，黃金期貨周五 (11 日) 再收 8 月新高，本周漲幅超過 5%。

12 月交割的黃金期貨價格收盤上漲 15.70 美元或 0.9%，收在每盎司 1769.40 美元。FactSet 數據顯示，這是 8 月 25 日以來最高收盤價。周線收高 5.5%。

12 月交割的白銀期貨價格收盤下跌 3 美分或 0.2%，收在每盎司 21.667 美元，周線仍收高近 4.3%。

ICE 美元指數 (DXY) 周五貶至兩個多月低點，因日前公布意外降溫的通膨數據，激起外界對於美元可能已經觸頂，或是接近峰值的預期，就算公布 11 月消費者信心下滑，美元依舊走軟，帶動金價上漲。

周五數據顯示，美國 11 月密大消費者信心指數初值下滑至 54.7，對明年的通膨預期則自上月的 5% 升至 5.1%，五年通膨預期從 2.9% 升到 3%。

FOREX.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示：「飆漲的價格正在扼殺全球經濟成長，影響金屬需求。金價本周表現雖然出色，但現在一切都取決於美元，我認為美元還沒有死。」

Razaqzada 說，即使近來出現修正，但他預期美元不會大幅走軟，這應該會阻礙黃金走勢。下周關注焦點將轉向經濟成長，屆時美國和中國都將公布零售銷售數據，還有歐元區的 GDP 報告。

分析師認為，周五銅價攀高，是因為有跡象顯示中國正在放寬防疫措施，這幫助提振對工業金屬需求的樂觀情緒。

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