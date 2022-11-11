通膨降溫推升金價 年底有望升至1900美元

隨著美國 10 月通膨數據低於預期，市場期待美聯準會 (Fed) 升息步伐將放緩，促使國際金價週四 (10 日) 上漲超過 2%，並創下 11 週以來新高。有分析師認為，金價年底有望升至每盎司 1,900 美元。

金價突破了每盎司 1,750 美元，升至 11 週以來高點。紐約商品期貨交易所 (COMEX)12 月黃金期貨週四收漲 2.3% 至每盎司 1,753.70 美元，盤中高點 1,758.20 美元創下 10 月 27 日以來的新高。

High Ridge Futures 金屬交易主管 David Meger 指出，當數據顯示通膨回落時，市場便浮現 Fed 將開始放緩升息的預測。因此，過去幾個月中，對黃金市場造成的巨大壓力開始釋放，黃金有望開始走高。

在市場預期美國貨幣政策有望轉向的影響下，瑞銀投資銀行貴金屬策略師 Joni Teves 預期，金價至 2023 年底有望升至每盎司 1,900 美元。

不過，Teves 也指出，這並不表示金價將自此開始上漲，因為美國明年仍將處在升息週期中，對金市仍不友善。但他建議未來幾個月若金價出現下滑，會是長期投資人不錯的進場的時機。

默克投資公司 (Merk) 總裁兼投資長 Axel Merk 也表示，隨著市場對利率的預期持續變動，在可預見的未來，金價走勢將持續波動。然而，長期來看，黃金仍具有保護投資組合且保值的作用。

世界黃金協會全球研究主管 Juan Carlos Artigas 先前也指出，儘管黃金市場正面臨拋售壓力，但是，年初以來，金價的跌幅不到 10%，表現仍然優於股市和債市。從美元指數與公債殖利率走勢來看，金價應該要下跌近 30%。