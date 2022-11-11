中國放寬防疫限制 入境隔離由「7+3」改「5+3」 激勵港股大漲

中國衛生當局周五 (11 日) 宣布防疫新規，雖然仍維持「動態清零」總方針，但取消入境航班熔斷機制，並提出要及時準確判定密切接觸者，不再判定密接的密接，大幅減少管控人數。

對入境人員，將「7 天集中隔離 + 3 天居家健康監測」調整為「5 天集中隔離 + 3 天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出。

在相關防疫政策重大調整，大幅減低隔離時間、人數之下，港股周四大幅攀高，恒生指數盤中漲逾 7%，恒生科技指數漲逾 9%。

根據中國國家衛健委所發布《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好防控工作的通知》。其中提出，將風險區由「高、中、低」三類調整為「高、低」兩類，最大限度減少管控人員。原則上將感染者居住地以及活動頻繁且疫情傳播風險較高的工作地和活動地等區域劃定為高風險區，高風險區一般以單元、樓棟為單位劃定，不得隨意擴大；高風險區所在縣（市、區、旗）的其他地區劃定為低風險區。高風險區連續 5 天未發現新增感染者，降為低風險區。符合解封條件的高風險區要及時解封。

通知還提出，取消入境航班熔斷機制，並將登機前 48 小時內 2 次核酸檢測陰性證明調整為登機前 48 小時內 1 次核酸檢測陰性證明。

通知要求加大一刀切、層層加碼問題整治力度。地方黨委和政府要落實屬地責任，嚴格執行國家統一的防控政策，嚴禁隨意封校停課、停工停產、未經批准阻斷交通、隨意採取靜默管理、隨意封控、長時間不解封、隨意停診等各類層層加碼行為，加大通報、公開曝光力度，對造成嚴重後果的依法依規嚴肅追責。