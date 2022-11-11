〈貴金屬盤後〉美國通膨降溫 金價登上8月以來高點 

美國周四 (10 日) 公布的 10 月消費者物價指數 (CPI) 升幅小於市場預期，使美元、美債殖利率雙雙走低，黃金期貨則漲至 8 月以來的高點。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 40 美元或 2.3%，報每盎司 1753.70 美元，盤中最高漲至 1757.20 美元，是 8 月 25 日以來最高。

美國 10 月 CPI 月升 0.4%，與 9 月相比持平，但小於市場預估的 0.6%，年升 7.7%，從 9 月的 8.2% 回落，並小於市場預估的 8%。

數據出爐後，ICE 美元指數 (DXY) 下跌 1.8% 至 108.524，10 年期美債殖利率下降 29 個基點，報 3.8565%。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 說：「美國原本堅若磐石的通膨，終於開始鬆動，這是任何人能想像到的最好消息。」黃金也因此站穩在 1700 美元以上。

Aslam 表示，可以確定美國聯準會 (Fed) 仍會繼續升息，但不必然需要繼續大幅升息，代表升息速度將開始放緩。Fed 下一次將在 12 月 13-14 日開會。

銅價上漲，登上 6 月底以來高點，一些分析師擔憂，全球的銅供給可能會吃緊好幾年。

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